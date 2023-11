Disident Soukup bude dostávat důchod, Gruntorád v protestu pokračuje

„Dnes jsem rozhodl, aby Karlu Soukupovi byl přiznán průměrný důchod stejně jako účastníkům třetího odboje tak, jak to říká zákon od roku 2011,“ řekl Jurečka. „Pokud je tady situace, kdy Karlu Soukupovi není vyplácen důchod z australské strany, snažíme se zjistit proč a pomoci tomu, aby mu byl ten důchod vyplácen. Do doby, než se toto napraví, mu bude přiznáván důchod ve výši průměrného důchodu tak, jak je postupováno u jiných účastníků třetího odboje,“ řekl ministr.

„Jsme připraveni vyřešit 34 let trvající dluh vůči minulosti. Proč to trvá tak dlouho, je správná otázka, ale na to nejsem schopen odpovědět. To je otázka na všechny mé předchůdkyně a předchůdce, na všechny vlády minulosti,“ řekl Jurečka.