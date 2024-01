Fiala ocenil Pavlův projev. Politology překvapil apel na euro

Nekomentoval Pavlovu výtku směřující ke komunikaci vlády, která dle prezidenta nedokáže své kroky vysvětlovat občanům. Ani to, že Petr Pavel vyzval ke krokům, které povedou k přijetí eura, se Fiala nevyjádřil.

„Těší mě, že pan prezident neopomenul zmínit závazky, které naše země má, jako je přijetí eura. Už jsme čekali příliš dlouho. Souhlasím, že společná měna je logickou budoucností,“ kvitoval to ale ministr pro evropské záležitosti ze STAN Martin Dvořák, který za přijetí společné evropské měny lobbuje .

Ve svém programovém prohlášení ministři neuvádí, že by chtěli do konce svého funkčního období v roce 2025 stanovit termín pro přijetí eura. V dokumentu se ale kabinet zavazuje k co nejrychlejšímu splnění takzvaných maastrichtských kritérií, která jsou podmínkou.