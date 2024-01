Prezident Pavel: Je čas začít dělat kroky k přijetí eura

Viník tragédie je podle hlavy státu jeden, ač se jistě najdou okolnosti, které jí mohly napomoci. Vyzval k tomu, aby se nehledali další viníci, na které by bylo možné ukázat prstem. „Není možné zajistit přítomnost policistů na všech veřejných místech. Stejně tak nebude nikdy dost kontrol a regulací k eliminaci všech nebezpečí,“ uvedl Pavel.

Je podle něj nutné analyzovat, co a proč se stalo. „Můžeme zlepšit zákony, kontroly a opatření, ale nemůžeme se kvůli strachu vzdávat svobody,“ dodal v pondělním novoročním projevu natočeném na třetím nádvoří Pražského hradu.

Pavel mluvil také o vládě Petra Fialy. Vyzdvihl, že i když je složena z pěti stran, neměla výraznější rozepře. „Oceňuji nepopulární snahu vlády řešit zadlužení země. A to i přesto, že zvolené cesty jsou občas křivolaké, poznamenané vyvažováním požadavků v pětikoalici, a nemusí se nám líbit,“ uvedl prezident.

Zároveň Čechy vyzval k účasti v letošních volbách do Evropského parlamentu, do krajských zastupitelstev a do Senátu. A varoval před populisty a extremisty, kteří lákají na líbivé sliby a nestraní se zneužití nebo rozdmýchávání obav. „V realitě pak ale problémy pouze prohlubují a své země i jejich lidi vyčerpávají,“ uvedl Pavel.