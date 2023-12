Šéf Senátu vyzval ke smířlivosti, varoval před oslabováním demokracie

Václav Havel zřetelně ukázal ostatním, že nezbytná pro náš život je svoboda. Se svými spolupracovníky se zasloužil o to, že jsme ji v listopadu 1989 získali. ✌️♥️



Dnes je to 12 let od jeho úmrtí. Hodnoty, které zdůrazňoval, ať už naděje, svědomí či odpovědnost, však zůstávají. pic.twitter.com/hChwAIxgAt