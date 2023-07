Filipi v Sýrii skončí. Diplomacie zvažuje utnout nadstandardní vztah s Asadem

Česko má v Prištině velvyslanectví, ale ještě nikdy za patnáct let nezávislosti Kosova úřad neřídil český diplomat s plnohodnotným titulem. To se nyní změní.

Diplomaty v hodnosti velvyslanců do funkce vysílají a v hostitelské zemi do ní uvádějí zpravidla hlavy státu, v tomto případě by to tedy byl Bašár Asad osobně. Podání ruky s ním může být z hlediska české diplomacie složité – nejen kvůli situaci uvnitř Sýrie, ale i s ohledem na vazby Damašku na Moskvu a Írán. A to samozřejmě zejména v kontextu pokračující ruské agrese na Ukrajině, kterou Asad podpořil. Diktátor svou pozici v čele Sýrie ustál právě i díky pomoci ze strany ruského vůdce Vladimira Putina a vojenské pomoci Moskvy.