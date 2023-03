Firemní testování na covid už má smysl jen v klastrech, míní odborníci

Pondělí 1800 nově nakažených, úterý přes 1100. V Česku v tomto týdnu přibylo lidí pozitivně testovaných na covid-19. Skutečná čísla jsou podle odborníků několikanásobně vyšší, nemoc už však sama o sobě k tolika fatálním stavům nevede.

V posledních dnech jsou to podle statistik Ministerstva zdravotnictví jednotky úmrtí denně.

Některé firmy kvůli vyšší počtům nakažených zavírají oddělení a nabádají zaměstnance k práci z domu.

„Plošné testování bezpříznakových lidí ve firmách smysl nedává. Může mít význam jen u těch příznakových, aby se mezi lidmi onemocnění tolik nešířilo,“ uvedl předseda spolku Mladí praktici Vojtěch Mucha.

Podobně současnou situaci vnímá hlavní epidemiolog pražského IKEM Petr Smejkal. „Testování dává smysl, jen když se objeví klastr, nějaké větší ohnisko nakažených. Pokud je to případ nemocničního oddělení, otestujeme ostatní pacienty a personál. Rozsáhlejší testování už jinak význam nemá,“ sdělil.

Firmy kromě zavírání menších oddělení větší covidové komplikace, které by jim třeba omezovaly výrobu, neevidují. „Nezaznamenali jsme, že by zaměstnavatelé museli zavádět nějaká speciální opatření kvůli covidu nebo že by covid negativně ovlivňoval výroby. Nicméně podniky stále udržují zásoby ochranných prostředků (zejména respirátorů) a samotestů na zjištění přítomnosti viru,“ uvedl mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro.

Podle Muchy může být testování na covid v práci v některých případech i kontraproduktivní. „Pokud se někdo s příznaky virového onemocnění testuje na covid a negativní test jej vede k tomu, že chodí dál do práce, tak to považuji za velmi špatnou praxi,“ varoval předseda spolku Mladí praktici.

„Na pracovišti může vypuknout epidemie chřipky, nebo RS viru, a napáchat stejné škody jako covid,“ doplnil.

Epidemiolog Smejkal však apeluje na používání testů při diagnostice virového onemocnění. „Považuju za chybu, když vám lékař neupřesní, co máte za virové onemocnění. Testy mají říct, jestli jste se nakazil covidem, chřipkou, nebo RS virem,“ vysvětlil.

Více pacientů v ordinacích

V ordinacích praktických lékařů si v posledních dnech všímají nárůstu covidových pacientů. Pečují o ně jako v případě jiných virových onemocnění, průběhy už nejsou zdaleka tak těžké jako na začátku epidemie.

„Od loňského června jsme v ordinaci neměli pacienta, kterého bychom museli hospitalizovat jen kvůli covidu. Důvodem jsou kolující varianty koronaviru s lehčími průběhy, proočkovanost pacientů. Těm rizikovým se snažím indikovat účinná antivirotika, která ještě zlehčují průběh,“ upřesnil Mucha.

Podle návrhu nové vyhlášky připravené Ministerstvem zdravotnictví už nemá být po pozitivním testu automaticky nařizovaná sedmidenní izolace. Epidemiolog Roman Prymula sdělil, že právě praktický lékař má zhodnotit, jestli nakažený představuje riziko pro další šíření nemoci.

„Samozřejmě nikdo by neměl chodit do pracovního procesu, pokud vykašlává a šíří kolem sebe kapénkovou nákazu. To se nemusí týkat jenom covidu, ale čehokoliv,“ řekl už dříve pro Seznam Zprávy.

Také podle praktiků už je přístup úřadů benevolentnější, a to i přesto, že je šíření covidu stále trestný čin. „Nemáme možnosti ani ambice kontrolovat, zda někdo dodržuje sedmidenní izolaci. Je to na zodpovědnosti jednotlivce,“ potvrdil Mucha.

Apeluje na lidi s podezřením na infekční onemocnění, aby nejlépe zůstali doma. „Pokud to jde, mohou pracovat na home office, nebo si vzít krátkou neschopenku a vrátit se do práce po odeznění příznaků. A je celkem jedno, jestli jde o koronavirus, nebo jiné virové onemocnění,“ dodal. Podle něj se sice většina lidí při covidu naučila zodpovědnosti, ale v poslední době se obezřetnost vytrácí. A řada nemocných chodí i s příznaky do práce.

„V některých podnicích jsou stále v chodu přístroje na čištění vzduchu. Podniky také při náznaku respiračního onemocnění preventivně apelují na zaměstnance, aby zůstali doma, samozřejmě tam, kde to charakter práce umožňuje,“ sdělil mluvčí Hospodářské komory Diro.

Od začátku epidemie nového typu koronaviru v březnu 2020 laboratoře v Česku potvrdily celkem 4 617 114 případů nákazy, včetně reinfekcí.