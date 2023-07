Stanjura je nadšený. Do rozpočtu připluly firemní daně

Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS mířil na pondělní ministerskou poradu se staženým hrdlem – a nakonec si poprvé po dlouhé době mohl oddechnout. Úředníci mu ukázali dlouho očekávaná čísla, jak do státního rozpočtu přitékají daně od firem.

„Jsem zvyklý komentovat věci na základě faktů, na rozdíl od věštění z koule, jak to dělají někteří opoziční kolegové. Opakovaně jsem zdůrazňoval, že je potřeba počkat do července, kdy bude mít Ministerstvo financí k dispozici data pro odhad vývoje rozpočtu po zbytek roku 2023,“ říká nadšený Stanjura.

Co konkrétně Stanjurovi udělalo takovou radost? A co přesně ukazují aktuální ministerská čísla? Děravému rozpočtu pomohly tři věci - ziskové firmy, válečná daň a dividendy z energetické společnosti ČEZ.

Za druhé: Predikce také počítá s tím, že z windfall tax, tedy z daně z mimořádných zisků též zvané válečná daň, nakonec stát vybere 50 miliard korun. Zdaleka to není stomiliardový roční výnos, s nímž původně Stanjura počítal, ale nakonec je rád. Ještě na jaře to vypadalo jen na 28 miliard korun, což by byl hrozivý propadák.