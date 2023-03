Inspektor u soudu k Bečvě líčil „divokou“ teorii o uvolňování kyanidů

A to právě u výpusti Energoaquy ve Valašském Meziříčí. Bylo to v pondělí před polednem. Množství naměřených kyanidů však jen lehce přesáhlo stanovenou normu. Přípustná hranice je jeden miligram na litr, měřící zařízení ukázala hodnotu 1,69.

Soudkyně Ludmila Gerlová uvedla, že je v povrchových vodách povoleno 0,3 miligramu celkových kyanidů. „To by znamenalo, že když začne svítit slunce, tak se řeka stane smrtící pro ryby? Brali jste to v úvahu?“ ptala se svědka.

„A je dobré si uvědomit, že k havárii došlo 20. září, tedy koncem léta, kdy intenzita slunečního záření klesá a zcela jistě nebyly v ten den takové podmínky, aby rozložily vysoké množství celkových kyanidů a vytvořily takové množství toxické formy, která by způsobila úhyn tak velkého množství ryb. A co je podstatné – takové množství celkových kyanidů nebylo v provozu firmy Energoaqua k dispozici. Je to tedy jen teoretická spekulace, se kterou inspekce v říjnu 2020 přišla,“ pokračoval.

Doplnil, že pokud by se do Bečvy dostalo takové množství kyanidů potrubím z Rožnova, paralyzuje to značné množství ryb vyskytujících se v místě tohoto vstupu. „Nebyly by schopné překonat jez a při nízkém stavu vody by muselo v tomto úseku řeky dojít k pozorovatelnému úhynu,“ vysvětlil.