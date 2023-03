Inspektor u soudu popsal, jak po otravě Bečvy kontroloval Dezu

Špaček uvedl, že se pozornost inspekce zaměřila právě na dva největší tovární areály. „Neměli jsme povědomí o látce, která otravu způsobila. Zaměřili jsme šetření na ty hlavní zdroje, které mají povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných látek ve velkých objemech. Byly to jak Deza, tak Energoaqua,“ popsal Špaček, který pracoval na inspekci tři desítky let.

„V Deze jsem v minulosti opakovaně dělal kontroly. Jakýkoli havarijní únik z Dezy by prošel lagunami. Přičemž kvůli zdržení na čistírnách by musel doznívat i den po havárii a zůstávala by tam koncentrace, která by trávila ryby,“ uvedl Špaček.