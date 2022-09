Je nový král Karel, nebo Charles? Máme jasný úzus, říká jazykovědec

Čeština jména panovníků zpravidla překládá, v případě nové hlavy Commonwealthu se ale rozhořely debaty o tom, proč by se měla měnit zažitá tradice.

„Jména panovníků do češtiny překládat, pokud to je možné,“ říká v rozhovoru pro Seznam Zprávy jazykovědec a bývalý ředitel Ústavu pro jazyk český Karel Oliva.

Můj názor je, že jména panovníků, pokud je umíme vůbec přeložit do češtiny, tedy že mají český ekvivalent, pravidelně překládáme, snad s výjimkou některých španělských.

Chápu, že jdou proti sobě dvě tendence. První je, že jsme si za ta dlouhá léta zvykli říkat Charles, kníže velšský, nebo dokonce princ z Walesu. Což je ale úplně špatně, protože to je vadný překlad anglického slova „prince“. Ale to je jiná věc.

Jeho předchůdci byli Karel I., to je ten, co ho nechali popravit za slavné revoluce, a jeho syn Karel II. Takže pokud k jeho jménu chceme přidávat i číslovku, nezbývá nic jiného než tuto tradici ctít a říkat mu Karel III.

Byť jsme byli zvyklí na Charlese, jako král by měl být vskutku Karel III. Stejně jako ve Francii neříkáme Louis, ale Ludvík; jako v Německu neříkáme Wilhelm, ale Vilém; jako v Itálii neříkáme Vittorio Emanuele, ale Viktor Emanuel a tak dále.

Ostatně o jeho matce jsme se také nevyjadřovali jako o Elizabeth, ale o Alžbětě. Čili je tu jasný úzus – žádné pravidlo pravopisu: Jména panovníků do češtiny překládat, pokud to je možné. Čínské císaře nepřekládáme, protože to není možné. Ale já jsem rozhodně pro Karla.