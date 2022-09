Britové se modlí za Její Veličenstvo. Ale znají přesný plán, co se bude dít

V průběhu let se objevovaly útržky a již v roce 2017 přinesl podrobný popis britský list The Guardian. Řeč je o Operaci London Bridge neboli plánech toho, jak bude dění ve Spojeném království vypadat poté, co zemře královna. K jejich plnému rozsahu se loni dostali novináři serveru Politico a zveřejnili je. A po nich média napříč světem.

To, že dokumenty existují, oficiální místa nikdy nepopřela. Zkrátka proto, že nešlo o projev neúcty k panovnici, nebo signál jejího zhoršujícího stavu. Naopak: „jízdní řád“ by měl zaručit, že se země se svou královnou rozloučí co možná nejdůstojněji.

Součástí uniklých materiálů je i operace Jarní příliv neboli plány na nástup prince Charlese na trůn.

Poddaní Jejího Veličenstva tak vědí, že po skonu Alžběty II. zavolá státní úředník britskému premiérovi a oznámí mu, že: „London Bridge spadl.“ První zprávy o úmrtí zveřejní prostřednictvím bleskové zprávy britská tisková agentura Press Association.

Významnou roli v dalších plánech hraje například strategie pro sociální sítě.

Aktuálně Šestadevadesátiletá britská královna Alžběta II.

Den D

První hodiny po královnině úmrtí budou plné telefonátů a e-mailů, které povedou od nejvýše postavených představitelů země až k těm s nižším postavením. Premiéra by měl informovat osobní tajemník královny a interně má být tento den označován jako Den D.

Až do pohřbu pak budou následující dny označovány jako D+1, D+2 a tak dále.

Britská královská rodina následně vydá oficiální oznámení, kterým zprávu sdělí veřejnosti. Na Downing Street by se mezitím měly spustit vlajky na půl žerdi, a to do 10 minut od obdržení informací.

Ve znamení doby se mnoho plánů týká chování na internetu.

Web královské rodiny se změní na černou stránku s krátkým prohlášením potvrzujícím úmrtí královny. Vládní web zase v horní části stránky zobrazí černý banner. Veškeré účty vládních resortů na sociálních sítích budou také „zahaleny“ do černé a profilové obrázky si změní na své oficiální znaky.

Jednotlivé účty nebudou smět zveřejňovat běžný obsah. Sdílení na Twitteru je vysloveně zakázáno, pokud nebude schváleno ústředním vládním ředitelem komunikace. Prvním členem vlády, který by měl učinit prohlášení, je úřadující ministerský předseda, aktuálně premiérka Liz Trussová. Ta si zároveň vyžádá audienci u nového panovníka (prince Charlese), který v šest hodin večer promluví k národu.

Velká Británie během dne také na minutu ztichne a v Katedrále svatého Pavla proběhne vzpomínková bohoslužba, které se zúčastní jak předsedkyně vlády, tak někteří ministři.

Den poté

Prvním bodem pro den D+1 je jednání speciální rady složené z vysoce postavených vládních představitelů, která prohlásí prince Charlese králem. Svůj krok pak oznámí ve Svatojakubském paláci a na Královské burze v Londýně.

Parlamentní činnost bude na deset dní přerušena, poslanci se ale sejdou k projednání projevu soustrasti. Vláda s premiérkou se ještě téhož dne zúčastní audience u krále, neměli by však s sebou brát své drahé polovičky.

Druhý den

Královnina rakev se následujícího dne musí dostat do Buckinghamského paláce.

V plánu se píše, že pokud by Alžběta II. zemřela na některém z jejích sídel mimo hlavní město, nejspíše ji do Londýna přepravil královský vlak.

Operace má pro tento případ připravených několik scénářů pod různými kódy, v některých figuruje i převoz letadlem. Vítat rakev by měli ministři i premiérka.

Třetí den

V ranních hodinách by měl král Charles přijímat kondolence ve Westminster Hall. Odpoledne se pak vydá na prohlídku Spojeného království, počínaje návštěvou skotského parlamentu a bohoslužbou v katedrále St. Giles v Edinburghu.

Čtvrtý den

Král Charles dorazí do Severního Irska, kde na zámku Hillsborough obdrží další kondolence a zúčastní se bohoslužby v Katedrále svaté Anny v Belfastu. V Londýně mezitím proběhne zkouška na průvod s královninou rakví z Buckinghamského do Westminsterského paláce.

Pátý den

Den smutečního průvodu Londýnem. Po jeho ukončení proběhne ve Westminster Hall bohoslužba.

Šestý až devátý den

Rakev s královnou by po dobu tří dnů měla zůstat ve Westminster Hall, kde ji bude moct 23 hodin denně navštěvovat veřejnost. Lístky budou vydávány na určité časové úseky.

Ještě během D+6 proběhne zkouška na pohřební průvod. Následujícího dne pak král Charles odcestuje do Walesu, aby přijal další vyjádření soustrasti v tamním parlamentu a zúčastnil se bohoslužby v Llandaffské katedrále v Cardiffu.

Během tohoto třídenního období čeká vládu mnoho práce s přípravami pohřbu. Nejtěžší výzvy podle serveru Politico čekají na ministerstvo zahraničí, ministerstvo vnitra a ministerstvo dopravy.

Jak loni zveřejněné dokumenty popisují, situaci by mohlo obzvláště zkomplikovat, pokud by královna zemřela v době panující koronavirové pandemie.

Úřady se kromě jiných záležitostí obávají také přeplněnosti Londýna, ke které by mohlo dojít. Kromě představitelů ze zahraničí se totiž očekává nárůst turistů i Britů, kteří se do hlavního města sjedou z různých koutů země. Ohrožena by navíc mohla být i veřejná bezpečnost.

Desátý den

Desátý den přinese státní pohřeb, ke kterému dojde ve Westminsterském opatství. Je domluveno, že den pohřbu bude i „Dnem národního smutku“. I když tak nebude pojmenován, mělo by jít o státní svátek, vláda však neplánuje zaměstnavatelům nařídit, aby zaměstnancům dali volno.