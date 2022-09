Británie 25 let po Dianě. Memoáry jejího syna mohou znovu zatřást monarchií

Před čtvrtstoletím vjelo auto s britskou princeznou Dianou a jejím přítelem Dodim Al-Fayedem do jednoho z pařížských tunelů. Řidič, třetí přímý účastník tehdejších událostí, hnal vozidlo vyšší než povolenou rychlostí, aby unikl novinářům, kteří byli dvojici v patách. Ven z tunelu už auto nevyjelo; narazilo do jednoho ze sloupů podpírajících strop.

Královna se k události vyjádřila až o několik dní později a mnozí její reakci vnímali jako chladnou. Její obliba tehdy byla na minimu a dala dokonce vzniknout konspiracím, podle nichž měla Alžběta II. z princezniny smrti těžit. „Během dalších let – i ve svém vysokém věku – ale dokázala obraz, který v médiích má, změnit. Dnes je již vnímána jako velmi vřelý člověk, který reprezentuje všechno dobré, co ve Velké Británii je,“ přiblížila vývoj v Británii historička.

„Tyto osobnosti mají různé potřeby a často nejsou insidery z britské vyšší společenské třídy. Opakovaně tak dochází k nárazům a nepochopením nejen uvnitř královské rodiny. Vzhledem k tomu, jak medializovaná je to v Británii záležitost, na to pak samozřejmě reaguje i veřejnost,“ dodává historička.

„Je to velmi komplikovaná dynamika, která královské rodině v jejím PR a společenském obrazu může pomáhat i škodit,“ uvádí dále Kłusek. A připomíná, že britská královská rodina nikdy nebude mít plně pod kontrolou veřejné mínění. „Je to instituce, která je ve své zásadě velmi konzervativní, což je pro ni velmi důležité a nechce to porušit.“

„Tento idylický bratrský vztah, který mezi nimi panoval, hodně přispěl k tomu, že se monarchie vrátila do starých kolejí,“ sdělil agentuře AFP královský historik a spisovatel Ed Owens. Po Harryho svatbě s Meghan v roce 2018 však do vztahu obou bratrů vstoupilo napětí. V rozhovoru z roku 2019 dokonce Harry řekl, že se s bratrem „vydali různými cestami“.

I když mezi Dianinými syny došlo v poslední době k několika oficiálním setkáním, přímých interakcí bylo jen pomálu. Častější návštěvy Spojeného království ze strany vévody a vévodkyně ze Sussexu by však podle odborníků mohly v budoucnu znamenat uvolnění napjatých vztahů. Opačný účinek by ovšem mohly mít Harryho memoáry, jejichž vydání se plánuje na konec tohoto roku.

Deník The Daily Telegraph uvedl, že kniha mezi členy královské rodiny „vyvolává určité obavy“. Zejména z toho, že by mohla být využita „k vyřizování účtů a dalším senzačním tvrzením“.

Jak za princem Andrewem, tak i za princem Harrym, jenž podle některých na rodinu také nevrhá nejlepší světlo, navíc stojí mnoho let práce a veřejného angažmá. Pro monarchii je pak jistým stabilizačním prvkem princ William a vévodkyně Catherine, kteří za několik let převezmou rodinné kormidlo.

Spojené království a jeho lídři si v poslední době prošli řadou skandálů, které nakonec vedly k rezignaci premiéra Borise Johnsona. Ten své rozhodnutí opustit pozici lídra Konzervativní strany oznámil začátkem července a již příští týden by se měl svět dozvědět jméno jeho nástupce či nástupkyně. Podle dosavadních zpráv by mělo jít o Liz Trussovou, současnou ministryni zahraničí.

Britské společnosti by podle ní z dlouhodobého hlediska prospělo, kdyby přešla k republikánskému zřízení. „Neplatí to ale v současné situaci, kdy je královna pozitivním prvkem, a to nejen v roli značky. Mnoho lidí se do Británie vydává kvůli královské rodině, dává to tedy smysl i z ekonomického hlediska. Z toho společenského by ale podle mého bylo záhodno se s touto institucí, až královna nebude, rozloučit,“ uzavírá Johana Kłusek.