700 tisíc za jediné zasedání, podivují se auditoři nad výdaji v Akademii věd

„Na naší straně nevidím nic nelogického nebo špatného, do zbytku samozřejmě nevidím. Takhle ta cenová položka může vypadat jako veliká, když ji ale rozhodíte do horizontu let a horizontu místností, do kterých se technika instalovala, zjistíte, že nejde o nic mimořádného,“ dodal spolumajitel firmy Elseya.