Advokát vyhrožoval školám kvůli covidu. Dostal pokutu 12 tisíc

Komora zahájila s právníkem kárné řízení poté, co Seznam Zprávy uveřejnily dopis, který Nielsen rozeslal ředitelům všech základních škol v Česku.

Ředitelkám a ředitelům sdělil, že na ně podá trestní oznámení, například pro ublížení na zdraví nebo diskriminaci, pokud budou trvat například na tehdy povinném testování žáků. A rovnou vypsal, kolik let by mohli strávit ve vězení. Někteří to pochopili jako nemístné vyhrožování.