Ve vězení jsem přišel o miliony, říká lékař Barták. Má důkazy proti advokátovi

Kdysi asi nejznámější odsouzený lékař strávil devět let za mřížemi za sexuální zneužívání asistentek.

Hned druhý den po podmíněném propuštění nakráčel do kanceláře na Senovážném náměstí v Praze. Za svým advokátem, u něhož si před nástupem do vězení uložil do úschovy všechny peníze z dřívějšího podnikání.