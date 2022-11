Advokáti jezdili ve ferrari. Zkrachovali a dluží půl miliardy

Advokátní firma Kubištová & Co. fakticky zkrachovala, soud na ni před několika týdny vyhlásil konkurz.

Navíc není zřejmé, co se stalo. Jestli advokáti přišli o peníze v nějakém jiném byznysu, nebo nepřiměřeně utráceli - například za luxusní auta, jejichž flotila tvoří jeden z mála dohledatelných majetků společnosti.

„Zatím žádné vysvětlení nemáme, nikdo nám ho ještě neposkytl,“ říká soudem ustanovený insolvenční správce Jan Langmeier na otázku, co se s penězi stalo. „A máte pravdu, výše dluhu s ohledem na předmět činnosti zmíněné advokátní kanceláře je opravdu ohromující,“ přitakává Langmeier.

Jak ukazují dokumenty zveřejněné v insolvenčním rejstříku, první věřitelé se začali obracet na soud už loni na jaře. Chtěli, aby soud vyhlásil nad advokátní kanceláří Kubištová & Co. úpadek. To znamená, aby předal řízení společnosti do rukou insolvenčního správce - a ten aby začal rozprodávat zbývající majetek kanceláře.