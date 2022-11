Na soudu se záhadně ztratil e-mail. Muže to poslalo na rok a půl do exekuce

Jaroslav Formánek přiznává, že není ukázkovým typem pečlivého, důsledného člověka – spíš že je volnomyšlenkářem, který má rád život.

Ale na e-mailu z loňského ledna si dal Formánek záležet. Vedl spor o peníze se svou bývalou advokátkou. A musel včas doručit soudu oznámení, že údajný dluh za právní služby neuznává a chce se bránit.

Poslal tedy na Obvodní soud pro Prahu 7 e-mail, ve kterém popsal, že podává takzvaný odpor.

A tady začal příběh, který se táhne dosud.

Podle soudu sice e-mail do podatelny skutečně přišel, ale chyběl v něm jakýkoli text. Takže odpor proti zaplacení dluhu soud zamítl a Formánek skončil v exekuci. S obstavenými účty a varovnou poznámkou v katastru na svých nemovitostech, že se proti němu vede exekuční řízení.

Když ale začal Formánek intenzivně pátrat, v jaké podobě vlastně e-mail na soud dorazil, úřednice mu elektronickou zprávu ukázaly – a tentokrát text obsahovala.

Takže Formánek, překladatel z exotické tamilištiny, fakticky spadl do exekuce kvůli e-mailu, který na soudu zároveň existuje i neexistuje. Aniž mu dodnes byl někdo schopen vysvětlit, jak je to možné. „Celé je to úplně absurdní. A dostalo mě to do velkých problémů,“ říká.

Text zprávy je i není

Podrobnosti Formánkova sporu s advokátkou nejsou až tak důležité, jde v něm celkově o 140 tisíc korun za služby, které Formánek rozporuje.

Podobné případy se – zjednodušeně – odehrávají tak, že soud vydá takzvaný elektronický platební rozkaz. A je na žalovaném, tedy dlužníkovi, jestli proti němu podá odpor. Když to udělá, spor automaticky překlopí do soudního sporu, který se rozhodne před soudem.

Formánek podal odpor poslední den lhůty nejen e-mailem. Text nenapsal do přílohy, vložil ho přímo do těla zprávy. Pro jistotu běžel také s dopisem na poštu – to aby soud dostal o něco později jeho argumenty i na papíře. Odpor mu ale na soudu odmítli: e-mail podle soudu neobsahoval text a dopis už přišel po lhůtě.

Foto: Seznam Zprávy, Seznam Zprávy V takovéto podobě údajně přišel na soud e-mail od Jaroslava Formánka.

Následovalo několikaměsíční marné pátrání, co se vlastně s e-mailem stalo. Formánek byl totiž stoprocentně přesvědčený, že zprávu neodeslal prázdnou.

První pokus: srpen roku 2021. Ačkoli se celé řízení vede v elektronickém spisu, na soudu nedokázali Formánkovu složku v počítačích vygenerovat. Na papíře dostal jen pár dokumentů, ne rozhodující e-mail. Podle soudu chyba počítačového systému.

Následujícího roku v únoru šel Formánkův advokát znovu do spisu. Ovšem systém opět nefungoval. „Ani přes zásah informatika se elektronický spis otevřít nepodařilo,“ potvrzuje Iva Kaňáková, místopředsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 7.

Foto: Seznam Zprávy Toto je text e-mailu, o němž soud tvrdil, že ho nemá. Ale později ho Jaroslavu Formánkovi poskytl – vytištěný i s razítkem.

Stejně dopadl i další pokus. Napotřetí si už Formánkův advokát vzal s sebou i IT experta. Elektronický platební rozkaz sice opět nešlo otevřít. Úřednice ale dokumenty alespoň vytiskla a opatřila soudním razítkem. A to včetně plného znění e-mailu.

Toho e-mailu, který soud – podle dřívějších svých tvrzení – dostal bez textu. Kvůli čemuž spadl Formánek do exekuce. „Tím, že mail dohledali, se stalo nepochybné, že pan Formánek opravdu odpor podal,“ říká Jan Hálek, Formánkův advokát.

Místopředsedkyně soudu Kaňáková tenhle rozpor nevysvětlila: není tak jasné, proč soud jednou text e-mailu neměl, přitom podruhé ho dohledal.

„Přemýšlím, jestli tady nejsou možná stovky lidí jako pan Formánek. Kteří akorát neměli takovou vůli se bránit,“ připomíná advokát Hálek, že na Obvodním soudu pro Prahu 7 mohlo jít o nějakou systémovou technickou chybu, která z některých e-mailů mazala text.

Je nutné dodat, že v těchto případech by šlo o naprosto klíčový text: rozhodoval, jestli žalovaný člověk kontumačně prohraje a bude platit, nebo zda dostane šanci se bránit před soudem.

Vedení soudu ale říká, že Formánkův problém je ojedinělý. „Nikdo jiný takový problém nehlásil,“ namítá místopředsedkyně soudu Kaňáková.

Vrchní soud: E-mail byl v pořádku

Formánek se proti zamítnutí odporu bránil žalobami a stížnostmi, v rukou má přibližně 10 rozhodnutí různých soudů.

Zlom přišel v srpnu, kdy Vrchní soud v Praze potvrdil, že Formánek neudělal nic špatně. Nezabýval se sice vznikem záhadné dvojice e-mailů. Ale řekl, že Formánek se proti platebnímu rozkazu bránil správně.

V e-mailu, který údajně na soud doputoval bez textu, totiž Formánek do předmětu vepsal, že se brání proti zaplacení a uvedl i konkrétní spisovou značku svého případu. Už jen to podle vrchního soudu stačilo. „V textu tohoto podání se výslovně uvádí, že žalovaný podává odpor,“ konstatoval v usnesení vrchní soudce Michal Mědílek.

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy Jaroslav Formánek pochybuje, že události kolem jeho e-mailu byly jen technickým nedopatřením.

Formánek pak podle vrchního soudce Mědílka doplnil e-mailovou zprávu i zmíněným dopisem zaslaným klasicky přes poštu. Obsahoval podrobné zdůvodnění, proč s platebním rozkazem nesouhlasí. Takže podle vrchního soudu nejsou pochybnosti o tom, že Formánek odpor podal tak, jak to má podle zákona být.

Po roce a půl soudních tahanic a s exekutorem v zádech už Formánek pochybuje, že se na obvodním soudu stala pouhá chyba. Ale že to mohl být cílený útok na jeho majetek, který není malý.

„Je to už nějak moc náhod najednou. Takže se mi nikdo nemůže divit, když už mám z toho celého pocit, že to byla součást nějaké plánu, jak mě připravit o majetek,“ tvrdí Formánek, který za komunismu několik let studoval v Indii a ještě před revolucí v roce 1989 emigroval do Německa.

Místopředsedkyně soudu Kaňáková to považuje jen za spekulace. „Žádné indicie nenasvědčují, že by někdo něco záměrně u soudu zařídil,“ odmítá místopředsedkyně obvodního soudu Kaňáková.

„Budu chtít odškodnění“

Formánek je zatím stále v exekuci, čeká na další soudní rozhodnutí, po nichž mu ji ukončí.

Znamená to však, že má obstavené čtyři účty, na nichž leželo několik set tisíc. Exekutor vyznačil poznámku o exekuci na jeho bytu v pražských Holešovicích a historické rodinné tvrzi, kterou Formánek opravil na Benešovsku. A také na tamních pozemcích a hospodářských budovách, na něž už měl Formánek vážného zájemce o koupi.