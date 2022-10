„Nejtěžší zločin advokáta“. Specialistka na nemovitosti je ve vazbě

Z několika důvěryhodných zdrojů, které znají podrobnosti kauzy, nově Seznam Zprávy zjistily, kde podle vyšetřovatelů desítky milionů skončily. Doktorka práv Suková podle zjištěných informací část z nich v létě investovala, například do cenných papírů.

„Jsme z toho absolutně v šoku, měli jsme s ní jen ty nejlepší zkušenosti. A proto jsme ji také klientům s čistým svědomím doporučovali. Udělali jsme spolu obchody za miliardy,“ reagoval Artem Egorov za realitní kancelář Chirš, která se Sukovou spolupracovala 15 let.

Hana Suková je stíhána spolu se svou dcerou, advokátní koncipientkou Pavlou Marešovou. Obě za trestný čin se sazbou až deset let.

Podle vyšetřovatelů k Haně Sukové dávali klienti realitek peníze do takzvané úschovy. Je to běžná praxe, která má zvyšovat jistotu při obchodech s nemovitostmi: Kdo kupuje byt, nepošle prodávajícímu peníze rovnou, ale svěří je advokátovi. A ten je prodávajícímu uvolní, až když změnu vlastnictví zapíše katastr.

Hanu Sukovou i Pavlu Marešovou poslal soud do vazby. Podle informací Seznam Zpráv, opět plynoucích z více zdrojů, u nich policisté našli při domovní prohlídce sbalené kufry. K podezření, že by matka s dcerou mohly zmizet, navedly detektivy i další důkazy, že mohou mít naplánovanou cestu do zahraničí.