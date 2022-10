Advokátka zpronevěřila 50 milionů. Komora hledá způsoby, jak tomu zabránit

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Česká advokátní komora hledá způsob, jak zabránit tomu, aby advokáti mohli zpronevěřit peníze uložené jejich klienty do advokátní úschovy.

Poslední takový velký případ popsaly Seznam Zprávy před týdnem. Pražská advokátka Hana Suková sedí v 76 letech ve vazbě, protože podle policie defraudovala nejméně 50 milionů korun, které si u ní uložili klienti při obchodech s nemovitostmi.

Právě to jsou nejčastější případy, kdy advokáti vstupují do realitních obchodů: lidé jim svěřují do úschovy peníze do doby, než katastr zapíše nového vlastníka nemovitosti. Advokát pak pošle peníze kupujícího na účet prodávajícího.

Podle předsedy advokátní komory Roberta Němce už komora zahájila první jednání s bankami, jestli je možné advokátům nabídnout otevření účtů, u nichž bude omezené, kam peníze mohou odtéct.

Na takové konto by mohly přijít jen peníze od kupujícího a naopak odejít by směly jen na účet prodávajícího. Nikam jinam. „Myslím, že technicky to některé banky budou umět vyřešit,“ řekl Němec pro Seznam Zprávy.

Jak rychle zjistit zpronevěru

Banky by také podle předsedy Němce mohly nabídnout advokátům takové úschovní účty, na které klienti uvidí – třeba přes online přístup. Nebudou sice moci s penězi nakládat, ale umožní jim to sledovat, jestli peníze na kontě stále jsou, nebo už odešly prodávajícímu.

A když by bylo něco v nepořádku, klient to rychle zjistí.

Ostatně něco podobného už některé advokátní firmy nabízejí. Kancelář Arrows má aplikaci, v níž lidé mohou neustále kontrolovat stav účtu. „Jakmile se peníze někam pohnou, hned to uvidí,“ vysvětlil Lukáš Slanina z této kanceláře.

Třetí možností, jak peníze pojistit, je to, že komora nařídí, aby od určité částky musel na převod peněz dohlédnout ještě nějaký další advokát. Třeba kolega z jiné kanceláře.

Tak by se mohlo zabránit, aby advokát přesměroval miliony na svůj soukromý účet. Nebo – jak to podle dosavadních zjištění detektivů udělala advokátka Suková – do zatím neupřesněných privátních investic do cenných papírů a průmyslových patentů.

Česká advokátní komora už také zřídila speciální tým, který má zhruba do dvou měsíců přijít s nápady a doporučit ty nejúčinnější. „Musíme jít i cestou osvěty mezi lidmi. Vysvětlit jim, že mají využít služeb těch advokátů, kteří nabízejí vyšší míru zabezpečení úschovy,“ vysvětlil Robert Němec.

Předseda komory také radí, aby se lidé nespoléhali jen na advokáty doporučené realitní kanceláří. Běžně to chodí tak, že realitka zprostředkuje obchod a přes vlastního advokáta (kterého si platí) kupujícímu i prodávajícímu zařídí veškerý právní servis.

Podle Němce je nákup nemovitosti často životním obchodem, lidé by si proto měli najít vlastního advokáta – takového, na kterého dostali dobré reference, nebo ho osobně znají. A který není svázaný s realitní kanceláří.

„Když budete nemocný, také půjdete k doktorovi, kterému věříte,“ řekl Němec.

Klientka: Nejsme chráněni

Před lety soudy potrestaly advokáta Miloše Vlasáka, který z realitních úschov zpronevěřil 65 milionů. Jedna z okradených Dana Krudencová připomíná, že klienti advokátů jsou při realitních obchodech v nevýhodné situaci. Zvlášť když je obere advokát, který má do té doby bezchybné reference.

„Klient nijak chráněný, nemůže se proti takovému jevu pojistit ani mu nijak předejít – vše je postaveno jen na předpokladu, že advokát je spolehlivou osobou,“ postěžovala si.

Zmíněná stíhaná advokátka Suková pracovala téměř výhradně pro realitní kanceláře. Některé s ní za poslední 15 let uskutečnily obchody za miliardy. A až doposud bez sebemenšího problému.

Právě advokát, kteří žije hlavně z poskytování úschovních služeb ve velkém, se může podle Němce dostat do pokušení. V jednu chvíli má na účtech i desítky nebo stovky milionů. A pak jednou vezme klientovy peníze, použije je na nějaký soukromý byznys – protože ví, že mu zase přitečou finance z jiných realitních úschov.

„Takže se z toho stane letadlo, které se ale jednoho dne zřítí,“ dodal Němec.

Při poslední velké zpronevěře zavedla komora před deseti lety takzvanou elektronickou evidenci úschov. Advokát, který přijme peníze, musí komoře úschovy nahlásit. A komora provádí ročně tisíce kontrol, jestli advokáti tuhle povinnost skutečně dodržují.