„Bratře, dodělej ho.“ Indovi v české vazbě hrozí nebezpečí, varují Američané

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Vězeňská služba dostala ze Spojených států varování, že na Pankráci hrozí nebezpečí indickému občanovi, který tu ve vazbě čeká, zda bude vydán americké spravedlnosti.

Nikhil Gupta je obviněn z plánování vraždy sikhského aktivisty, který žije v USA. Guptu kvůli tomu v červnu v Praze zadržely české úřady.

Že varovnou zprávu týkající se Gupty Vězeňská služba dostala, potvrzuje e-mail, který na konci října poslal vedoucí oddělení vězeňské stráže pankrácké věznice Rudolf Sedláček pražskému městskému soudu. „Od USA přišla informace, že obviněnému může hrozit nebezpečí ve věznici s ohledem na jeho spolupráci nebo mu může hrozit nebezpečí v rámci jeho eskort,“ uvedl funkcionář Vězeňské služby ve zmíněném e-mailu, který Seznam Zprávy získaly.

Varování Američanů potvrdil i Guptův advokát Petr Slepička. Řekl, že jeho klienta musí po vazební věznici doprovázet vždy dva dozorci a že setkávat se ním může jenom ve speciálně zabezpečené místnosti.

Informace, že klientovi hrozí nebezpečí, se podle advokáta objevila poté, co Guptovi nabídla americká státní zástupkyně spolupráci. „Můžeme se jenom domnívat, z jaké strany hrozí jemu a jeho rodině nebezpečí, zda ze strany údajné oběti či naopak ze strany údajných zadavatelů,“ dodal Slepička.

Mluvčí Vězeňské služby Markéta Prunerová uvedla, že se nemůže k případu konkrétní osoby vyjadřovat.

Kdo je Nikhil Gupta Nikhil Gupta žije v indickém Novém Díllí. Podniká podle svého advokáta v obchodu se stavebním materiálem. Podle amerických vyšetřovatelů však spolupracuje také s indickou vládní agenturou. Spojené státy do viní z plánovaní vraždy právníka Gurpatwanta Singh Pannuna, který žije v New Yorku a kterého Indie označuje za teroristu. Po obvinění byl Gupta zadržen v Praze. Gupta vinu odmítá. Tvrdí, že není tím, po kom policie pátrá.

Nikhil Gupta čeká ve vazební věznici už šestý měsíc na to, zda bude na žádost USA do této země vydán.

Podle obvinění zaslaného do Česka je podezřelý, že připravoval vraždu sikhského aktivisty, právníka Gurpatwanta Singh Pannuna, který žije v New Yorku. Pannun prosazuje vznik státu náboženského společenství Sikhů a indické ministerstvo vnitra ho od července 2020 vede na seznamu teroristů, protože se opakovaně přihlásil k různým teroristickým incidentům v Indii a letos v dubnu ve videu hrozil i indickému premiérovi.

V dokumentech, které Seznam Zprávy získaly, americké úřady uvádějí, že vražda Pannuna byla plánována na letošní červen. A podezřelý Nikhil Gupta – jak se uvádí třeba v dokumentu amerického Úřadu pro mezinárodní záležitosti a jak napsal také server iDnes.cz – za to nájemnému vykonavateli sliboval 100 tisíc dolarů.

Zaplatil zálohu a byl zadržen

Vyšetřovatelé ve Spojených státech zadokumentovali, že nakonec Nikhil Gupta uhradil jen zálohu 15 tisíc dolarů a krátce na to byl na letišti v Praze zadržen. To, že Gupta do Česka přiletí, tuzemští policisté a žalobci věděli podle dokumentů od Američanů zhruba týden předem. Pracovníci z Úřadu pro mezinárodní záležitosti, který spadá pod americké ministerstvo spravedlnosti, Čechy informovali o tom, že se v Praze má podezřelý setkat se zdrojem a řešit obchod se zbraněmi a s narkotiky.

„Gupta se má zúčastnit schůzky s důvěrným zdrojem, který spolupracuje s Úřadem pro potírání drog. Žádáme, aby české orgány Guptu po jeho příjezdu do České republiky zadržely,“ uvádí se v dokumentu podepsaném ředitelem Úřadu pro mezinárodní záležitosti.

Zatčen byl Nikhil Gupta na pražském letišti 30. června v 18:33 hodin. Odmítl, že by by zapleten do něčeho, co stojí v obvinění. „Přijel jsem pouze na víkend do České republiky, abych si to tady užil,“ řekl českým policistům.

Policie u Gupty po zadržení zajistila vedle osobních věcí také přes 2800 euro, další bankovky Spojených arabských emirátů, Indie nebo šest platebních karet.

Foto: Seznam Zprávy, Seznam Zprávy Američtí vyšetřovatelé uvedli, že Gupta plánoval vraždu přes videohovory. Při jednom z nich natočil i předání zálohy za provedení vraždy. Peníze měl podle obvinění předat kurýrovi.

Já nejsem já

O Guptově vydání rozhodují nyní české soudy. Městský soud v Praze před několika dny podle ČTK rozhodl o vydání, po Guptově stížnosti případ bude řešit odvolací vrchní soud.

Gupta tvrdí, že si ho americká policie s někým spletla. „Nyní, po rozhovoru se svým obhájcem, jsem zjistil, že nejsem stejnou osobou, po které USA pátrá,“ napsal Gupta do dopisu, který poslal Městskému státní zastupitelství v Praze. Při výslechu v Česku se Gupta bránil i tím, že 100 tisíc dolarů, které měl za vraždu zaplatit, ani nemá.

A také advokát Petr Slepička pro Seznam Zprávy uvedl, že jeho klient byl pravděpodobně obviněn omylem. „Jeho obhajoba skutečně spočívá v tom, že není osobou, která by byla za skutky, uváděné v americkém obvinění, odpovědná,“ uvedl Slepička.

Gupta po svém zadržení v Česku nejprve uváděl, že vůbec neví, z čeho je obviněn. Dokonce souhlasil se svým vydáním do USA. Na konci srpna otočil. Zjistil, proč byl obviněn a vzal souhlas s vydáním zpět.

Americké ministerstvo spravedlnosti a soud v New Yorku však poslaly do Česka řadu zjištění, na nichž je případ postaven. V dokumentech popisují, že Nikhil Gupta mluvil o plánovaní vraždy mimo jiné v mobilních videorozhovorech – a to s mužem, který spolupracoval s americkými úřady. Všechny videohovory se tak dostávaly obratem k vyšetřovatelům.

„V průběhu videokonference je Guptův obličej plně viditelný a policistům se podařilo porovnat osobu ve videokonferenci s fotografiemi Gupty z policejní databáze a potvrdit tak jeho identitu,“ uvedl ředitel Úřadu pro mezinárodní záležitosti amerického ministerstva spravedlnosti.

Foto: Seznam Zprávy, Seznam Zprávy Překlad dopisu, který poslal Nikhil Gupta žalobcům.

Vyšetřovatelé detailně tvrdí, že vražda aktivisty Pannuna byla naplánována letos kolem 11. června nebo až po 26. červnu. Mezera v termínech měla podle amerických vyšetřovatelů politický důvod. V mezičase totiž byl na oficiální návštěvě ve Spojených státech indický premiér a Gupta se podle zajištěné komunikace obával, aby čin nezpůsobil v době návštěvy politické nepokoje.

Aktivista Pannun zavražděn nebyl, 18. června však byl na parkovišti u sikhského chrámu v Kanadě neznámým útočníkem zastřelen jeho blízký spolupracovník Hardeep Singh Nijjar. Kanadský premiér poté uvedl, že za jeho smrtí může být indická vláda. Ta to důrazně odmítla.

Sikhové chtějí vlastní stát Sikhismus je jedno z nejmladších světových náboženství a co do počtu stoupenců páté největší. Odhady říkají, že po celém světě je asi 25 milionů sikhů. Více než devět z deseti sikhů žije v Indii. Značné komunity sikhů jsou ale ve Spojených státech, Velké Británii a Kanadě. Část sikhů se snaží v Indii prosadit vznik samostatného státu. Přihlásili se však také k několika teroristickým incidentům a kvůli tomu se opakovaně v minulosti střetli s indickou armádou. Podle Pavla Honse, který v Orientálního ústavu Akademie věd ČR zkoumá indickou společnost, je přitom vláda Indie podezřelá, že se pokouší zabít tu část Sikhů, kteří se snaží o nezávislost. „Sikhové nebo alespoň část z nich jsou relativně militantní skupinou. Od doby, kdy Indie získala nezávislost, tato skupina usiluje o nezávislost a tedy odtržení od Indie. To Indie samozřejmě nechce povolit. Proto může vyvstat podezření, že usiluje o smrt lidí, kteří jsou v exilu zapojení do separatistického hnutí,“ doplnil Hons.

Nikhil Gupta podle vyšetřovatelů spolupracoval také s indickou vládní agenturou, jeho advokát Slepička však uvádí, že je podnikatelem se stavebním materiálem.