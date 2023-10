Černochová couvá z drahého nájmu v „mrakodrapu“ pro úředníky

Ministryně Jana Černochová (ODS) už není přesvědčena, že se stovky úředníků resortu obrany přestěhují do soukromého „mrakodrapu“ v pražských Holešovicích.

Minulý měsíc Seznam Zprávy napsaly , že Ministerstvo obrany plánuje kvůli rekonstrukci svého vlastního administrativního komplexu přesunout 800 zaměstnanců do výškové budovy Tokovo u Libeňského mostu, již po dostavbě vlastního sídla opouští Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ).

A právě prezident NKÚ Miloslav Kala se podivoval, proč chce obrana vlastníkovi budovy, společnosti CPI Property Group miliardáře Radovana Vítka, platit za pronájem třikrát víc než platil jeho úřad: celkem by to bylo přes půl miliardy za sedm let.