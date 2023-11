Chovatelé vzácných jelenů proti úředníkům: Roky se přou o razítko

Ale naráží na to, co Miroslav Ludvík zmiňuje nad šanony a mapami rozloženými po stole: Ani po nekonečném dopisování s úřady nemá stále v rukou rozhodnutí, jestli obora smí vzniknout, či nikoli.

Je to i proto, že úředníci – a to je potvrzené černé na bílém – chtěli po firmě v rámci schválení obory splnění nesmyslných úkolů a zajištění dokladů, které podle zákona vůbec chtít neměli.

Firma nepředpokládala problémy: Obora měla vzniknout v jejím vlastním lese a podle svého mínění doložila vše, co zákon vyžaduje – například studii vypracovanou odborníky, vyjádření veterinární správy i jednoduché zakreslení hranic obory do mapy. Dokumenty odeslala na odbor životního prostředí Městského úřadu v Přelouči, pod který budoucí obora spadá.

Od podání žádosti v roce 2020 ale uplynul rok a půl zmatků, kdy nebylo zcela jasné, jak úředně správně novou oboru povolit a jak by měla žádost vypadat. „Trvalo dlouho, než jsme si to vyjasnili,“ uznává Jan Feranec, vedoucí odboru životního prostředí na přeloučské radnici.

Jenže firma už před tím doložila písemně stanovisko Ministerstva zemědělství, podle nějž plot není podmínkou pro vznik obory – protože teoreticky hrozí, že obora nedostane razítko a vynaložené peníze na plot přijdou vniveč. „Jiný postup by mohl vést k tomu, že bude vybudováno oplocení, a následně nebude uznána obora,“ napsal do stanoviska Martin Žižka, vedoucí odboru lesů, myslivosti a rybářství.

Ale na to opět kraj při odvolání kontroval, že není možné takhle namátkově upozorňovat žadatele na chyby. Když už, tak vyjmenovat všechny nepřesnosti najednou – protože jinak by mohl žadatel doplňovat dokumenty donekonečna.

Přeloučští úředníci se brání zaprvé tím, že dlouho nebylo podle zákonů jasné, jak přesně má proces povolení nové obory probíhat a co mají úřady po žadatelích požadovat. A ministerstva teprve nedávno postup sjednotila. „Každý říká něco trochu něco jiného. A my v tom pak lítáme,“ oponuje Jan Feranec, šéf odboru životního prostředí na Městském úřadu v Přelouči.

„A my jsme si s tím dali tuhle šílenou práci. Prošli jsme to pozemek po pozemku a dali to do pořádku,“ rozkládá Feranec po stole mnohastránkové excelovské tabulky. Jenže právě tohle nadřízený úřad – jak už zaznělo – v červenci rozhodl: Že zjištění přesných podkladů je jejich práce.