Úředníci ztratili spis. A rodině spadl do exekuce majetek za desítky milionů

Ale trvalo to jen do vlastní hořké zkušenosti.

Turkovi, kteří spravují staré rodinné hospodářství na Plzeňsku, strávili dlouhé čtyři roky v exekuci. Měli obstavený majetek za desítky milionů. A to kvůli sporu o otvor o rozměrech 30 na 60 centimetrů, který podle úředníků bez povolení zazdili na své pile.

Ukázalo se, že radnice jim nechala exekučně zablokovat majetek v době, kdy úřad vůbec neměl k dispozici spis jejich případu. Důležité dokumenty se jednoduše ztratily. Dodnes nikdo neví, jak k tomu došlo, kde jsou a kdo za to může.

Úplně stručně, jak to začalo: Turkovi vlastní budovy pilnice, která sousedí s areálem mlýna. Pod budovou pilnice protéka vodní kanál, který Turkovi využívají k odvodu vody od malých vodních elektráren – turbín.

V roce roku 2011 Turkovi zjistili, že ve společné zdi pod úrovní hladiny zeje díra, jíž voda od sousedů odtéká do jejich části kanálu v pilnici. Podle Turkových ji probourali sousedé, aby nemuseli vyvážet odpad, který se jim hromadil na česlech. Klacky, pet lahve a další nepořádek jednoduše odešly do suterénu pilnice a propluly dále kanálem do řeky Úhlavy.