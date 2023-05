Úředník získal desítky milionů sekáním trávy. A pak ho zatkla policie

Provozní šéf Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), mohutný muž zodpovědný za miliardy plynoucí do údržby klíčových státních komunikací, dostal jako dárek volhu: auto sovětské výroby, na tehdejší dobu pohodlnou limuzínu, jejíž zadní sedadla nabízela dost místa pro komunistické politiky.

„Protože on je František takový prostorově výraznější. Teď má volhu zaparkovanou doma ve stodole,“ vzpomínal letos před soudem Zdeněk Dvořák, dnes už bývalý ředitel středočeských silničářů, nepravomocně osvobozený v jedné drobnější korupční kauze v souvislosti s veřejnými zakázkami na silnicích.

Kdo je ale vlastně František Sedláček, do zatčení jen bývalý běžný, ničím zajímavý státní úředník, který však podle vyšetřovatelů vydělával na státních zakázkách pohádkové peníze?

Sedláček se do vedení ŘSD přesunul v roce 2018 ze správy organizace Bernartice, kde měl předtím osm let na starosti desítky kilometrů dálnice D1. Do funkce provozního ředitele nastoupil bez výběrového řízení, osobně ho vybral tehdejší generální ředitel Jan Kroupa.