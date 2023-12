„Důvodné.“ Kontrolor dává za pravdu muži, který jde proti Blažkovi

„Dospěl jsem k jednoznačnému závěru, že k vámi oznámenému protiprávnímu jednání v období let 2015 a 2016 docházelo, a tedy jsem vaše oznámení shledal důvodným,“ napsal ředitel odboru střetu zájmů a boje proti korupci Jiří Kapras v usnesení z 20. prosince, které mají Seznam Zprávy k dispozici.

„Považuji za prokázané, že některá z osob podílejících se na organizaci zkoušek insolvenčních správců v inkriminované době poskytla přinejmenším v jednom případě předem a v rozporu se zákonem zadání neveřejné případové studie uchazeči, a to včetně vzorového řešení,“ dodal Kapras s tím, že mohlo jít o trestné činy zneužití pravomoci úřední osoby či přijetí úplatku.

S tím, že se mu nepodařilo potvrdit ani vyvrátit, že by pachatelem trestné činnosti byl právě Antonín Stanislav a že by se dále tomu musela věnovat policie.

Jan Benýšek ve svém letošním podnětu ani netvrdil, že by viníkem byl Stanislav. Ale nahlásil, že nynější Blažkův náměstek před lety byl kvůli manipulacím na jeho tehdejším odboru přeřazen na jinou pozici a ministerstvo následně úplně opustil.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek si navzdory této historii vybral loni spolustraníka Stanislava za svého politického náměstka. A v létě mu svým rozhodnutím do gesce přeřadil Benýškův insolvenční odbor.

Stanislav pak na Benýška tlačil, aby rezignoval. Na Benýška také směřovalo na pět auditů. Když Benýšek odmítal post opustit, Blažek se Stanislavem iniciovali reorganizaci, která insolvenční odbor rozdělila na dva. A Benýšek tak od nového roku o místo přijde - jako součást takzvané systemizace to schválila den po podání protikorupčního podnětu vláda .

„Ten člověk se označil za whistleblowera velmi krátce před tou reorganizací, která rušila místa. To samo o sobě nepůsobí extrémně důvěryhodně,“ dodal Fiala.

„Je naopak přirozené, že se můj klient s žádostí o ochranu obrátil teprve ve chvíli, kdy ji potřeboval, tedy kdy už situaci nemohl sám řešit. Do té doby můj klient řadu měsíců snášel nátlak, který na něj byl ze strany náměstka Stanislava činěn, a to ve snaze chránit jemu svěřenou agendu,“ dodává s tím, že Jan Benýšek nakonec byl zahnán do kouta a nezbyla mu jiná možnost než podat protikorupční opatření.