Upozornil na podezření kolem Blažkova náměstka. Vláda mu zrušila místo

Vláda přesto na středečním jednání posvětila – v rámci takzvané systemizace státní správy – rozdělení Benýškova odboru, a Benýšek tak přijde o místo. Přesně tak, jak si to přál právě náměstek Stanislav, který předtím na Benýška vyvíjel nátlak, aby na své místo „dobrovolně“ rezignoval.

Že byla systemizace navržená Blažkem schválena, sdělil po dvou dnech od vládního rozhodnutí a opakovaných dotazech reportérů mluvčí Ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka. V tiskové zprávě zveřejněné na webu ministerstva se však o Janu Benýškovi vůbec nezmiňuje – ačkoli Seznam Zprávy se opakovaně ptaly konkrétně na to, jak s jeho místem ministři naložili a zda řešili, že jde o whistleblowera žádajícího o ochranu podle protikorupčního zákona.

„Určitě to odvetnému opatření dost nasvědčuje,“ komentoval to právník a člen Správní rady Transparency International Petr Leyer.

Seznam Zprávy získaly odůvodnění rozdělení odborů, které fakticky Benýška dostane z pozice ředitele odboru. Blažek kolegům ministrům tvrdil, že jde o „předem avizovanou a logickou změnu“. Ta ale přišla až potom, co Benýšek v létě odmítl sám rezignovat.

Mlčí i sám ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Reportéry informující o Benýškově kauze pouze kritizoval na sociální síti X za to, že protikorupční oznámení šéfa insolvenčního odboru na jeho náměstka zveřejnili.

Otázky ohledně systemizace nezodpověděl ani náměstek Stanislav. A ač mluvčí Řepka původně reportérům sliboval se Stanislavem schůzku (potom, co na něj v úterý dvě hodiny čekali na ministerstvu), žádnou nakonec nenabídl.

Co se týče Benýškova oznámení, Ministerstvo spravedlnosti se ocitlo v komplikované situaci.

Podle zákona o ochraně oznamovatelů musel totiž Jan Benýšek své protikorupční oznámení podat právě tomuto resortu, kde ho má prošetřit šéf odboru střetu zájmů a boje proti korupci Jiří Kapras. Ten byl však ještě do čtvrtka podřízeným náměstka Stanislava, proti němuž oznámení směřuje.

Pavel Blažek sice v reakci na to podřadil Jiřího Kaprase pod jiného náměstka – Karla Dvořáka (STAN) –, ale ministerstvo svoji důvěryhodnost v této věci poškodilo jinak.

Výroky a postup ministerstva v Benýškově případu kritizují protikorupční experti. Poukazují na to, že se ministerstvo zpronevěřuje legislativě na ochranu oznamovatelů.

„Mám za to, že je zveřejněným prohlášením ohrožena důvěra v nezávislost vyšetřování. Politické vedení má jasno, ale příslušný úředník má za těchto okolností nezávisle vyšetřovat? Chtě nechtě už je nyní pod politickým a společenským tlakem,“ řekl právník a člen Správní rady Transparency International Petr Leyer.

„Ukazuje se znovu slabina systému, kdy ministerstvo je ústředním orgánem pro řešení whistleblowerských oznámení. Mohla by nastat i absurdní situace, kdy by prošetřovatel se sám stal oznamovatelem, protože by na něj mohl být vyvíjen nezákonný nátlak ze strany politického vedení,“ dodal Leyer.