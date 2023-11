Ochrana oznamovatelů podle Blažka: dehonestace a závěry do pár hodin

Co po zveřejnění případu následovalo, ale vyráží dech – jeden krok vedle druhého popírá zamýšlenou ochranu informátorů.

Pár hodin poté, co jsme o podání informovali, vydalo Ministerstvo spravedlnosti prohlášení, v němž Benýškovo oznámení v podstatě smetlo ze stolu a onálepkovalo jej jako lháře. „Dehonestující informace ohledně osoby Antonína Stanislava (Blažkova náměstka, před jehož kroky Benýšek varuje, pozn. red.) v článku jsou zcela nepravdivé, ať již jde o jeho odchod v roce 2016, nebo údajné manipulace,“ napsalo tiskové oddělení ministerstva v oficiálním komuniké .

Znamená to, že už Benýškův podnět vyšetřili? Jaké podklady si k tomu vyžádali? Koho vyslechli? Za necelý den? Otázky, které s největší pravděpodobností nemají kladnou odpověď. Přesto úřad komunikuje, jako by tomu tak bylo.

Ve čtvrtek jsme přidali další střípek . Popsali jsme, že senior s bydlištěm zapsaným na brněnském magistrátě a s vysokými dluhy požádal ministerstvo o odtajnění zadání zkoušek pro insolvenční správce. Když to Benýškovi kolegové odmítli, vstoupil do věci ministr Blažek a vydal takzvaný informační příkaz.

Každý, kdo někdy ze státních úřadů páčil citlivá data, ví, jak vzácný úkaz to je. A protože ministerstvo nebylo s to požadované informace v předepsaném čase vydat, resort spadl do exekuce.