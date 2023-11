Nejlepší trollí farma. Exčlenka popsala, jak v Česku funguje proruská sekta

Náboženské hnutí AllatRa, které je v České republice známé především skrze svůj projekt Tvořivá společnost, straší koncem světa. Hovoří o západních elitách, které tomu nechtějí zabránit a o nutnosti sjednocení Slovanů pod taktovkou Ruska. Hlavní postavou má být vůdce, který se nápadně podobá ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi.

Počátkem listopadu podnikla ukrajinská kontrarozvědka SBU rozsáhlý zátah a vůdce AllatRy teď chtějí vyšetřovatelé poslat před soud. Hrozí jim až doživotní vězení - za zradu, vytvoření a řízení zločinecké organizace, propagaci komunistického totalitního režimu a za ospravedlňování a podporu agrese Ruska vůči Ukrajině. Podle SBU sekta šíří na sociálních sítích „prokremelské narativy“.

Podobně to dnes vidí po deset let významná členka české pobočky tohoto hnutí Eva Hronová, která z organizace odešla před třičtvrtě rokem. Teď zpětně přehodnocuje, co v sektě dělala a jaké myšlenky vlastně pomáhala šířit.

„Jestli jsme podporovali Rusko? Narativ, který se nesl znalostmi AllatRy i ideologií Tvořivé společnosti, se dá vyhodnotit jako proruský. Protože určitě je protisystémový, protizápadní,“ říká pro Seznam Zprávy Hronová a připomíná postavu Noma z knihy Křižovatka, která patří mezi hlavní zdroje učení AllatRy.

Nomo je obrazem Vladimira Putina. „Oni to sice oficiálně popírali, že to je beletrie, a že to může být náhoda, ale mluvilo se o tom,“ dodává bývalá koordinátorka společenství v Česku.

Jako proruský projekt hodnotí AllatRu i bezpečnostní expertka z katedry politologie Masarykovy univerzity Petra Mlejnková. „Je zřejmé, že to odpovídá Putinovi a bylo by zvláštní, kdyby to byla jenom náhoda, že ta charakteristika opravdu sedí,“ říká k postavě Noma Mlejnková a upozorňuje i na silnou panslovanskou linku, tedy ideu spojení slovanských národů.

„Zásadní je ale to, že to je projekt antisystémový. Tváří se jako pozitivní záležitost, ale v podstatě je velmi agresivní a staví na dichotomii my versus nepřítel,“ vysvětluje expertka s tím, že právě snaha o podlomení důvěry v instituce a rozdělení společnosti jsou další nástroje, které používá ruská propaganda.

Eva Hronová stála u počátků AllatRy. Do společenství ji přivedla současná předsedkyně české pobočky Světlana Šilivská. S ní pak už před deseti lety jezdila na Ukrajinu a setkávala se tam s vedoucími postavami tehdy rodícího se hnutí.

V hnutí a posléze v jeho projektu Tvořivá společnost byla Eva Hronová velmi aktivní. Překládala a dabovala videa natočená v ruštině, sama i vystupovala v různých pořadech, natáčela rozhovory a koordinovala další práce. Věřila duchovní stránce ideologie, kterou AllatRa předkládala, zajímal ji osobní rozvoj, nikoli politika. Zpětně to vnímá jako chybu. Prozřela, až když Rusko pod vedením Vladimira Putina zaútočilo na Ukrajinu.

„Vyzývala jsem členy, ať k tomu něco řekneme. Ať řekneme, že už nepodporujeme Putina. Ať se distancujme od knížky Křižovatka, protože tam je považován za toho, kdo sjednotí svět,“ tvrdí Hronová s tím, že to bylo marné. „Oni jeli takový narativ - nevyjadřujte se k válce. Slovo válka jsme dokonce měli zakázané používat. Říkali - my jsme nezávislá platforma,“ vzpomíná bývalá členka Tvořivé společnosti, kdy o projektu začala pochybovat. Rok po začátku konfliktu na Ukrajině AllatRu definitivně opustila.

Ukrajinská kontrarozvědka teď zdůraznila, jak aktivní se AllatRa snaží být na internetu. „Organizátoři AllatRy také spustili síť vlastních médií a internetových zdrojů, telegramové kanály a stránky na sociální síti TikTok. Tam publikovali propagandistické příspěvky,“ napsala ukrajinská kontrarozvědka.

A právě jako „trollí farmu“ teď Tvořivou společnost vidí i Eva Hronová. „Naší náplní bylo informovat o Tvořivé společnosti. Pořád říkali - zakládejte si profily i několik profilů nebo vstupujte do debat,“ vzpomíná na instrukce, které prý dostávali od takzvaných koordinátorek projektů, což byly údajně blízké spolupracovnice lídra AllatRy Igora Danilova.

V Česku má Tvořivá společnost tisíce příznivců. Její facebookový profil sleduje 49 tisíc lidí, youtubový kanál AllatRa TV Česko-Slovensko má 32 tisíc odběratelů. Úkolem členů Tvořivé společnosti bylo podle Hronové obsadit všechny možné sociální platformy a být na nich aktivní. Koordinátorky členům prý radily, jaká videa natáčet a jak to udělat, aby příspěvek měl co největší dosah.

„Udělejte taková videa, která teď hrozně frčí, říkaly. Třeba, že budete vařit. A u toho budete říkat: ‚Dneska jsem se rozhodla něco udělat a nakoupila jsem tam a tam.‘ A do toho zaimplementujete, že ne každý třeba teď má klid, aby vařil rodině oběd, ale řešením na konci vždy musí být Tvořivá společnost,“ popisuje Hronová.

Foto: YouTube / Creative Society Igor Michajlovič Danilov, vůdce AllatRy.

Ostatně slovenský server Startitup.sk v reportáži ze setkání Tvořivé společnosti v Brezně letos v únoru, popsal, že součástí bylo i školení, jak pomocí umělé inteligence vytvářet deepfake videa, která potom lidé mohou šířit na sociálních sítích. Šlo o přednášku s názvem „Efektivní způsoby informování“.

Podle Hronové se členové Tvořivé společnosti mají na sociálních sítích také navzájem podporovat. Například když se někdo v diskuzi stane terčem kritiky, ostatní mu mají hned přispěchat na pomoc. A to nejen českým kolegům, ale i těm, kteří pro AllatRu působí v jiných zemích.

„To je snad nejlepší trollí farma, protože má obrovský dosah ve 180 zemích světa. A ti lidé nejsou placení. Tedy možná někteří ano, ale já jsem nebyla a za mého působení nevím o nikom, že by byl. To, že je to stavěné na altruismu, na oddanosti Danilovovi, to je strašně nebezpečné,“ hodnotí práci sekty její bývalá členka.

Nejsme v kontaktu

„Vůbec nevím, co špatného dělá Tvořivá společnost a co špatného propaguje. Ona chce jenom změnu ve světě, aby nebyly války, aby všichni lidé byli v míru,“ ohrazuje se předsedkyně zastupitelství AllatRy v Česku Světlana Šilivská.

Lídr AllatRy Igor Michajlovič Danilov po začátku útoku Ruska na Ukrajinu ze země utekl. Se svými nejbližšími se skrývá zřejmě na Slovensku. I přesto, že je v jeho zemi proti němu vedeno takové vyšetřování, dál natáčí videa, která teď zveřejňuje na youtubovém kanálu AllatRa TV Česko-Slovensko. Původní kanál AllatRy totiž YouTube po zátahu na Ukrajině smazal.

Šilivská říká, že s Danilovem není v kontaktu. Na otázku, zda ví, kde se Danilov pohybuje a jestli je pravda, že to je na Slovensku, odpovídá vyhýbavě: „Furt se něco říká, ale nikdo nehledá pravdu. To je na tom smutné.“

Foto: Kremlin.ru Odborníci považují AllatRu za proruskou sektu. Postava mesiáše se podobá Vladimiru Putinovi.

Světlana Šilivská také neuznává, že postava Noma v knize Křižovatka má být ruský prezident Putin. „Nikdo to nespojil s Putinem, a jestli to někdo chce spojit, tak to je jeho osobní názor,“ tvrdí Šilivská.

Podle členů AllatRy potažmo Tvořivé společnosti nemá hnutí žádnou hierarchii. Od vůdce Danilova nebo jeho spolupracovníků prý žádné instrukce, jaká natáčet videa a jakým obsahem zásobovat sociální sítě, nedostávají. „Projekt Tvořivá společnost, potažmo AllatRa je čistě dobrovolnický projekt. Tady nejsou žádní ti, kteří říkají druhým, co mají, anebo nemají dělat,“ ohrazuje se například Dušan Valeček, který je jednou z výrazných tváří české Tvořivé společnosti.

A co se tedy ve videích Tvořivé společnosti můžeme dozvědět? Letos v červnu například zveřejnil jeden z příznivců Tvořivé společnosti David Bail dvacetiminutové shrnutí toho „nejdůležitějšího dění na Ukrajině“. Vysvětluje v něm, že zvýšením výdajů na zbrojení, posíláním vojenské techniky do válečných zón a nejednáním o míru „vstupujeme do války“.

„Pokud někdo tvrdí, že to všechno se děje proto, že je nutné čelit Putinově agresi, tak tento člověk vůbec nezná celý kontext událostí, které na Ukrajině už dávno před vypuknutím konfliktu probíhaly,“ říká mírumilovným hlasem za zvuku klidné hudby David Bail s tím, že zdůrazňuje, že není ruský troll.

Podle bezpečnostní expertky Petry Mlejnkové je toto ale přesně ukázkou šíření narativů ruské propagandy. „To je prostě jeden narativ ruské propagandy za druhým. Naprosto popírá fakta, manipuluje s informacemi a celé je to postavené na nějaké relativizaci toho, čeho se Rusko dopustilo,“ hodnotí video Mlejnková.

BIS o sektě ví

Zatímco ukrajinská kontrarozvědka proti sektě zakročila, ta naše žádné bližší informace k této věci sdělovat prozatím nechce. „Tvořivá společnost a její aktivity nejsou BIS neznámé. Bližší informace veřejně zatím poskytovat nebudeme,“ uvedl pro Seznam Zprávy mluvčí české kontrarozvědky Ladislav Šticha.

Názory na to, zda je působení AllatRy, potažmo Tvořivé společnosti, v Česku nebezpečné, se mezi odborníky různí. Analytické pracoviště Ministerstva vnitra - Centrum proti hybridním hrozbám žádnou hrozbu v hnutí AllatRa nespatřuje. „Ministerstvo vnitra o zmíněné sektě povědomí má. Na základě dostupných informací se však její dosavadní činnost nejeví jako ohrožující vnitřní bezpečnost ČR,“ uvedl mluvčí ministerstva Ondřej Krátoška.