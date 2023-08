„Zakázal jsem si ho v telefonu.“ Čeští senátoři naletěli sektě

Zakladatel sekty, Korejec Man Hee Lee, vede ale ještě další organizaci. Je to mezinárodní mírové hnutí Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL), pod které spadá i Mezinárodní mírová skupina žen (IWPG) a další přidružená organizace – Mezinárodní mírová skupina mládeže (IPYG).

Pravda je ale taková, že Petr Štěpánek si všechny informace nezjistil. To, že zakladatel organizace Man Hee Lee je zároveň vůdcem jihokorejské sekty Šinčchondži, nevěděl. Přestože o propojení HWPL na sektu už loni v květnu informoval Deník N . Bylo to poté, co v Senátu proběhla výstava s názvem Síla mého hlasu, kterou též organizovala HWPL. Senátor Štěpánek tvrdí, že vazby na náboženské hnutí Šinčchondži nezmínili ani zástupci HWPL.

„Já už s nimi vůbec nespolupracuji a nemám k tomu co říct,“ prohlásil politik vládní TOP 09 Třetina. O propojení se sektou Šinčchondži se prý dozvěděl náhodou. Na otázku, zda je to pro něj do budoucna poučení, aby si příště více ověřil, s kým spolupracuje, odvětil, že to víc komentovat nebude.