Bývalá členka sekty: Neřekli mi, že mě v Česku čeká sex před kamerou

Cizinka, jejíž identitu redakce zná, v e-mailovém rozhovoru se Seznam Zprávami tvrdí, že se stala obětí obchodu s lidmi a že byla znásilněna Gregorianem Bivolaruem – zakladatelem a vůdcem jogínského hnutí MISA, které, jak uvádí religionista Zdeněk Vojtíšek, na mezinárodní úrovni sdružuje svoje školy ve federaci Atman. V ní působí i česká Duchovní škola Rezonance. Žena v rozhovoru vystupuje anonymně, protože má strach o svoji bezpečnost.

Cizinka, která ve své zemi byla dříve čtyři roky studentkou jedné ze škol, která je členem mezinárodní federace Atman, popsala svou zkušenost s takzvaným zasvěcením. To Gregorian Bivolaru nabízel studentkám jeho hnutí. Ve skutečnosti to ale znamenalo, že s ním budou mít pohlavní styk. Žena mluví o strachu, který jí zabránil říct mu ne, a o tom, jak byla zmanipulovaná.

„Nevěděla jsem, kam bych šla a co bych dělala. Nevěděla jsem, kde přesně jsem,“ vysvětluje v rozhovoru a hovoří i o své zkušenosti v České republice. Před pěti lety zde strávila půl roku v rodinném domě v Černošicích, kde studentky z jogínské sekty natáčely video sex chaty. Že ji v domě čeká tato práce, ale předem nevěděla. „Jediné, co mi bylo mlhavě řečeno, bylo, že budeme ‚pracovat s erotickou energií‘,“ říká bývalá studentka jógy.

Jste jednou z žen, které se obrátily na francouzskou policii s tím, že se cítí být zneužité Gregorianem Bivolaruem a jeho jogínským hnutím. Co všechno jste na policii nahlásila?

Mimo jiné jsem tam uvedla, že mě znásilnil, nebo co se dělo v českém domě, kde se natáčely sex chaty. Obrátila jsem se také na policii ve své vlasti. Bylo to před několika lety, několik měsíců poté, co jsem sektu opustila. Byla to velmi těžká zkušenost. Policie nebyla dostatečně profesionální a nebyla ani citlivá k mému traumatu. Bylo to vyčerpávající a náročné. Trvalo mi měsíce, než jsem začala napravovat mentální škody, které na mě hnutí napáchalo. A ještě déle mi trvalo, než jsem si přiznala veškeré zneužívání, které jsem zažila, včetně sexuálního.

Když jste jela do Paříže k Bivolaruovi na tzv. zasvěcení, věděla jste, jak to bude probíhat? Řekli vám, že ve skutečnosti jde o to, mít s ním pohlavní styk?

Nikdo mi neřekl, že to bude sexuální zasvěcení.

České ženy, které měly stejnou zkušenost jako vy, mi říkaly, že těsně před setkáním s Bivolaruem dostaly nějaké byliny. Stalo se vám to také?

Ano, také jsem musela vypít „afrodiziakální“ směs, která chutnala po bylinách a určitě chutnala, jako by v ní byl alkohol.

Zatčení a obvinění vůdce sekty Jedenasedmdesátiletý Rumun Gregorian Bivolaru - vůdce a zakladatel jogínského hnutí MISA - si v minulosti ve své rodné zemi odpykal trest za sex s nezletilou dívkou. Posledních šest let po něm pátral na žádost Finska Interpol, a to kvůli obvinění z obchodu s lidmi. Minulý týden ho na předměstí Paříže zadržela francouzská policie a soud jej spolu s dalšími 5 lidmi poslal do vazby. Obvinění si vyslechlo dohromady 15 mužů a žen. Jde o členy mezinárodní jógové federace Atman. Policisté hovoří o odhalení mezinárodní skupiny, která léta sexuálně zneužívala své stoupenkyně. Samotný guru sekty Bivolaru čelí například obvinění z obchodu s lidmi v organizované skupině, únosu, znásilnění či zneužití slabosti prostřednictvím psychického nebo fyzického násilí. Hrozí mu 30 let vězení.

Ženy také hovořily o tom, že se ho ze strachu bály odmítnout. Jak jste to prožívala vy?

Měla jsem strach říct ne. Nevěděla jsem, kam bych šla a co bych dělala. Nevěděla jsem, kde přesně jsem. Neměla jsem telefon, karty ani doklady. Navíc nikdo nevěděl, ve které zemi jsem. Ještě víc jsem se ale bála duchovních následků, protože nám říkali, že budeme duchovně zatracené, když to neuděláme. Říkali, že budeme „povrchní, nestálé ženy“. Také jsem věděla, že mě bude soudit moje komunita, se kterou jsem se velmi sblížila, protože jsem byla izolovaná od přítele a rodiny. Slyšela jsem jiné mluvit o tom, jak je to špatné, když ženy „selžou“ při iniciaci.

Už jste zmínila, že jste také byla v Česku a vystupovala jste na sex chatu, který se tehdy natáčel v rodinném domě v Černošicích u Prahy. Kdo vás tam poslal?

Když jsem byla v Paříži držená u Bivolarua v domě, oslovila mě tam rumunská žena A. (redakce zná celé její jméno, ale z důvodů presumpce neviny jej neuvádíme) a zeptala se mě, jestli bych nechtěla přijet na „duchovní integraci žen“ do domu s bazénem. Že by to bylo opravdu dobré pro můj duchovní rozvoj. Nevěděla jsem, do jaké země pojedu.

Jak dlouho a kdy přesně jste tam byla?

Od července do prosince 2019.

Věděla jste, že tam budete muset vystupovat na sex chatu?

Nevěděla. Jediné, co mi bylo mlhavě řečeno, bylo, že budeme „pracovat s erotickou energií“, že je to „integrace žen“ a že to bude „velmi dobré pro můj duchovní rozvoj“. A že je to pěkný dům s bazénem. Po příjezdu do domu mi pak bylo řečeno, že tam zůstanu, abych dokončila sérii jistých skupinových sexuálních rituálů. Všechny ženy je tam dělaly většinou ráno a neměly na výběr, zda se jich zúčastní, nebo ne. Řekli nám, že až je dokončíme, můžeme odejít.

Co se dělo dál?

Odebrali mi telefon a pas. Neměly jsme povolený přístup na internet. Ven jsme mohly jít jen společně a telefon jsme mohly používat taky jen společný. Ale volat jsme mohly pouze v přítomnosti další ženy.

Směly jste vycházet z domu samy?

Ne.

Musely jste živě vystupovat na erotickém webu. Dostávala jste za tuto práci vy a ostatní ženy zaplaceno?

Ne, byl tam nastavený složitý systém, kdy se jídlo a účty sčítaly a pak se odečítaly od výdělku. K tomu se pak připočítávaly pokuty, což většinou vedlo k tomu, že jste byla každý měsíc v dluhu. Pouze jedna nebo dvě ženy, které byly na stránkách velmi úspěšné, vydělávaly několik set eur měsíčně v hotovosti.

Za co všechno ty pokuty byly a kolik činily?

Přesná čísla většiny z nich si nepamatuji, protože jsme je směly vidět jen jednou. Pokud jsme je chtěly vidět znovu, musel u toho být přítomen takzvaný koordinátor pravidel. Tato pravidla nebyla nikde vyvěšená, takže jsme si je musely zapamatovat. Například 100 € za to, že jste nechala rozsvícené světlo, pokud jste byla poslední, kdo opustil pokoj, 25 € za to, že jste nechala neumytý talíř, 150 € za to, že jste nechala kapesník v kapse, když vám prali prádlo, 500 € za to, že jste se na vysílání zdržela o minutu.

Musely některé ženy, nebo i vy osobně, kvůli pokutám zůstat v domě delší dobu, aby je splatily?

Když jsem odcházela, měla jsem dluh přes 700 eur. Dvě ženy, se kterými jsem odcházela, měly dluh 1200 a 500 eur. Věděly jsme, že to dokážeme splatit. Další Rumunka, která chtěla odejít a měla dluhy, zůstala, aby si dluh odpracovala.

Kdo se v tom domě staral o ženy a dohlížel na ně?

Ano, byla tam A. G. – ta, co mě oslovila v Paříži, a další dvě ženy. Měly různé povinnosti. Byly dost chladné, manipulativní a citově násilné.

Kdo je Rumunka A.G.? Na jméno této ženy, jejíž celé jméno známe, ale z důvodu presumpce neviny jej neuvádíme, reportérka Seznam Zpráv narazila při svém pátrání po domech, ve kterých studentky jógy natáčely video sex chaty, opakovaně. Nejprve se v letech 2019–2021 erotická videa vysílala z rodinného domu v Černošicích. Podle jeho tehdejšího majitele byla pod nájemní smlouvou podepsaná právě A. G. Později si organizátoři tento sexbyznys přestěhovali do domu v Radnicích u Rokycan, který vlastní mezinárodní federace Atman. I v souvislosti s tímto místem se opět objevuje jméno A. G. Je majitelkou dvou sousedních pozemků.

Proč jste z domu neutekla?

Byla jsem psychicky uvězněná mnohem víc než fyzicky. Což je mnohem účinnější. Měla jsem fyzickou možnost utéct, ale mysl mi to nedovolila. Neutekla jsem, protože jsem měla vymytý mozek a bála jsem se. Myslela jsem si, že nemám jinou možnost než zůstat. Potřebovala jsem dodělat ty skupinové rituály. Bivolaru mi řekl, že to bude velmi dobré pro můj duchovní vývoj.

Byly v domě nějaké Češky z Duchovní školy Rezonance, která je členem federace Atman?

Jedna Češka ze školy tam občas chodila, možná tak jednou týdně. Ráno přišla na sexuální rituál a většinou pak zůstala, aby udělala nějakou práci na webu.

Jak se vám podařilo odtamtud dostat?

Dokončily jsme naše skupinové rituály. Bylo nám řečeno, že to bude trvat 4 měsíce, nakonec to bylo 6 měsíců.

Jak tu práci vnímaly ostatní ženy?

Byly přesvědčeny, že dělají skvělou věc pro svůj duchovní rozvoj a také pomáhají Bivolaruovi. Že jsou s ním díky tomu úzce propojeny a zachraňují také duše mužů, kteří jim na webu za koukání platili.

Vše jste nahlásila na policii ve Francii i ve své rodné zemi. Jste ochotná případně spolupracovat i s českou policií?