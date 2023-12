Rolety stažené až dolů. Dům, kde jogínky ze sekty natáčely sex přes internet

Po tomto domě pátrala reportérka Seznam Zpráv dva měsíce. Právě tady totiž stoupenkyně jogínského hnutí MISA, které, jak uvádí religionista Zdeněk Vojtíšek, na mezinárodní úrovni sdružuje svoje školy ve federaci Atman, každý den od rána do noci natáčely sex chaty. Vystupovaly v živém vysílání na dvou britských webech. Ženy se tam na žádost klientů, kteří za to platí, před webkamerou svlékají nebo masturbují.

Zakladatelem a vůdcem MISA (Hnutí pro duchovní integraci do Absolutna) je minulý týden ve Francii zatčený Gregorian Bivolaru. Je obviněn například z obchodování s lidmi, z únosu a ze znásilnění. Hrozí mu až 30 let vězení.

Seznam Zprávy už přinesly informaci o tom, že se sex chaty v letech 2019–2021 natáčely v rodinném domě v Černošicích. Potvrdila to jedna z cizinek, která tam tehdy vystupovala. Mluvila také o tom, že to dívky nedělaly dobrovolně. „Když vás donutí, vymyjí vám mozek a jste pod nátlakem sekty a jejího vůdce, tak to není dobrovolné,“ uvedla bývalá studentka jógy.

Den po zadržení Gregoriana Bivolarua a dalších členů federace Atman v Paříži vysílání sex chatů náhle skončilo. A dva dny po jeho zadržení, když reportérka k večeru přijela do Radnic, to vypadalo, že v domě nikdo není. Jen na zahradě štěkal pes. Stejně „mrtvo“ bylo na místě i druhý den. Na zvonění nikdo nereagoval.

Propojení se sexbyznysem spolek odmítl s tím, že není zodpovědný za to, co jeho instruktorky dělají ve volném čase. „Pokud někdo dělá něco, že se tím živí, nebo dělá něco ve svém volném čase, to já nemůžu podchytit. Ale rozhodně to není, že by to vycházelo od školy,“ uvedla již dříve předsedkyně řídicí rady spolku Rezonance Veronika Šupálková.