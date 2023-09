Kutnohorská sekta: „Případ, který vstoupí do dějin,“ tvrdí znalec

Zubařka Magdalena Šifferová a učitelka v důchodu Irena Stejskalová byly členky sekty, kterou vedl údajný léčitel Richard Šiffer, po mnoho let. Magdalena byla jeho partnerkou. Irena byla takzvaně jeho pravou rukou. Loni 4. října ho údajně na jeho příkaz zabily. Pak čekaly, že jeho tělo zmizí, protože to se podle něj mělo stát. Když jeho tělo stále i po několika hodinách leželo v pokoji, šly vše nakonec ohlásit na policii.

Případ, kdy obě ženy čelí obžalobě z vraždy, rozplétá pražský městský soud od letošního dubna. Dnes do věci promluvili znalci z oborů psychiatrie a psychologie. Posuzovali jak obě obžalované, tak i samotného vůdce Richarda. A hlavní otázka dne byla - měly ženy v době činu zachované rozpoznávací a ovládací schopnosti?

„Ona jednala jako naprogramovaný robot. Jednala pod nátlakem,“ řekl na adresu obžalované zubařky Šifferové soudní znalec z oboru psychiatrie Max Kašparů, který vypracoval posudek pro obhajobu. Podle něj žena trpěla takzvaným indukovaným bludem. To znamená, že byla pod totálním vlivem člověka, který sám měl bludné uvažování.

„Léčitel“ Richard přesvědčoval druhé o své naprosté výjimečnosti, o tom, že je bůh nebo že dokáže přecházet do jiných dimenzí. „Můj závěr je, že ovládací schopnosti posuzované (Magdaleny Šifferové) byly v době spáchání trestného činu zcela vymizelé. Říkám to s vědomím toho, že se zde řeší případ, který vstoupí do dějin práva, psychiatrie i psychologie,“ uzavřel psychiatr Max Kašparů.