„Paní doktorka nabírá,“ říkají v čekárně zubařky obžalované z vraždy gurua

V čekárně před ordinací zubařky Magdaleny Šifferové v kutnohorské poliklinice sedí dva dospělí s dětmi. Čekají, až na ně přijde řada. O tom, že lékařka čelí obžalobě z vraždy, prý vědí, ale nijak je to neděsí.

„Já jsem hlavně ráda, že máme zubaře. Je jich tady nedostatek a paní doktorka nabírá. Tak jsme toho využili,“ říká pacientka a muž naproti ní přizvukuje. „To, že ji soudí, víme, ale nijak to neřešíme, nebojíme se,“ říkají svorně.

Přiznaly se, že jej zabily. Tvrdí ale, že to bylo na jeho příkaz a čekaly prý, že po smrti jeho tělo zmizí. To jim totiž měl předtím sám říci. Hájí se také tím, že guru s nimi léta manipuloval, Magdalenu Šifferovou měl navíc psychicky, fyzicky a sexuálně týrat. Ve chvíli, kdy ho zabily, byly podle obhajoby nepříčetné.

Právě o to se před soudem vedl spor mezi znalci z oboru psychologie a psychiatrie. Znalci obhajoby tvrdili, že ženy trpěly takzvanými indukovanými bludy. To znamená, že byly pod totálním vlivem člověka, který sám měl bludné uvažování, a tudíž měly zcela vymizelé ovládací schopnosti. Znalkyně obžaloby s tím ale nesouhlasí. Podle ní ženy dobře věděly, co dělají.