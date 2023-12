Ukrajinci ho viní z vlastizrady, uprchl neznámo kam. Našli jsme ho

Policie též zveřejnila úryvek odposlechnutého telefonátu, kde Danilov hovoří o tom, že by se měla bombardovat západní Ukrajina. Odposlech odkrývá i to, jaký je, když shodí masku gurua promlouvajícího slušně a klidně k lidem o míru. Ve skutečnosti mluví sprostě a chce válku. „Ne, teď bych si hrál, ku**a, dokud to tam na východě všechno neskončilo, ku**a. A potom bych se nezdržoval střední (Ukrajinou), začal bych je*at po západní, aby křičeli a utíkali, ku**a,“ říká do telefonu Danilov.