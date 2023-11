Z jógy k sexu před kamerou v Česku. Gurua hledá Interpol

Od jógy na video sex chat. I tak může vypadat cesta studentek Hnutí za duchovní integraci do Absolutna neboli jógové školy MISA. Pátráním po tom, jak se to může stát a zda to ženy dělají dobrovolně, se zabývá nový díl publicistického pořadu Seznam Zpráv – Terén Kristiny Cirokové.

U nás se k rumunskému hnutí MISA hlásila Duchovní škola Rezonance s jógovými studii ve čtyřech městech – v Praze, Brně, Olomouci a Liberci. Zjistili jsme, že i její tři instruktorky na sex chatu vystupovaly.

Jak nám potvrdila jedna z cizinek, která před kamerou na webech Babestation a Rampant TV vystupovala také, vše se ještě před dvěma lety odehrávalo v rodinném domě ve středočeských Černošicích.

Spolek Rezonance propojení se sexbyznysem odmítá. „Pokud někdo dělá něco, že se tím živí nebo dělá něco ve svém volném čase, to já nemůžu podchytit. Ale rozhodně to není, že by to vycházelo od školy,“ řekla reportérce Seznam Zpráv předsedkyně řídící rady spolku Rezonance Veronika Šupálková.

Jenže počet studentek MISA z různých evropských států, které se na sex chatu objevují, se dá počítat na desítky.

Podivní sousedé

Poměrně nový rodinný dům ve středočeských Černošicích. Pěšky z nádraží k němu v minulosti chodívaly ženy, které tam natáčely videa na sex chat. Jedna z nich nám cestu popsala a podle fotografie potvrdila, že jsme našli to správné místo.

„Ano, jsem si tím (domem) jistá,“ napsala reportérce Seznam Zpráv, když jí poslala fotografii domu.

Foto: Kristina Ciroková, Seznam Zprávy Dům v Černošicích, odkud v letech 2019–2021 ženy spojené s hnutím MISA vysílaly na sex chat.

Žena není Češka. Její totožnost známe, ale chráníme ji. Reportérce Seznam Zpráv popsala, že se cítí být obětí obchodu s lidmi. Na otázku, zda na sex chatu vystupovala dobrovolně, odpověděla: „Když vás donutí, vymyjí vám mozek a jste pod nátlakem sekty a jejího vůdce, tak to není dobrovolné.“

Podle informací Seznam Zpráv ženy, které podle fotografií, videí nebo facebookových profilů jsou nebo byly studentkami MISA v různých státech světa, v domě působily v letech 2019–2021. Teď už tam bydlí noví nájemníci.

Ti staří působili na své okolí podezřele. Sousedé se shodují, že se v domě pohybovaly cizinky. Všechny ale překvapilo, jak se pokoušely skrývat.

„Přišlo nám to všem divné z toho důvodu, že takhle se sousedé v okolí nechovají. Aby svůj plot zastřeli netkanou textilií do výše asi dvou metrů a zároveň tím zakryli i okolí bazénu. Byli takoví, že se schovávali,“ řekla reportérce Seznam Zpráv jedna ze sousedek.

Guru a nový světový řád

Hnutí MISA založil v roce 1990 učitel jógy a tantry Rumun Gregorian Bivolaru. Jogínská škola má nyní pobočky ve více než dvaceti zemích světa a desítky tisíc studentů. Mnozí lidé ji ale označují za sektu. Především ti, kteří v komunitě sami strávili nějaký čas. Jako například bývalý Bivolaruův právník a exstudent jógy a tantry Mihai Rapcea žijící v Bukurešti. „Ano, je to sekta, rozhodně. Protože má všechny prvky sekty,“ tvrdí Rapcea.

Podle německého novináře a dokumentaristy Markuse Thöße, který o rumunské jogínské škole natočil v roce 2017 reportáž pro televizi N-TV, je hnutí nebezpečné, protože svým žákům předkládá i různé konspirace. „Nejenže učí věci o józe, ale také učí konspirační teorie, jako je New Age, mluví o Novém světovém řádu, malují scénáře: Co se děje venku, je všechno špatné. A tím straší lidi,“ domnívá se novinář.

S Gregorianem Bivolaruem německý štáb natočil před šesti lety rozhovor v rumunském vězení. Jedenasedmdesátiletý guru, kterého jeho žáci nazývají Grieg, si tam v té době odpykával trest za sex s nezletilou.

Iniciace žákyň MISA Řada bývalých žákyň jogínské školy MISA už v minulosti předala médiím z různých států Evropy informace o tom, jak si je vůdce hnutí Gregorian Bivolaru povolal k sobě na tzv. iniciaci. Podle svědectví jde v podstatě o to, že ženy mají s guruem pohlavní styk. Mít sex s vůdcem MISA není povinné. Jedna z žen - Rumunka Roxana Chirila, se kterou reportérka Seznam Zpráv natáčela – to odmítla. Spolupracovníci Bivolarua jí to ale pak prý vyčítali. Popsala i to, jaká přísná bezpečnostní opatření celou „akci“ provázela. O svém příběhu mluví ve videoreportáži v úvodu článku.

Bivolaru je kontroverzní postava. V Rumunsku byl vězněn už několikrát. Nejprve za komunistického režimu, kdy byla jóga v zemi zakázaná, a později právě v roce 2017, kdy s ním Markus Thöß natočil rozhovor.

Sám Bivolaru a jeho stoupenci mluví o nespravedlivém odsouzení, o politickém spiknutí a šikaně jeho i celého hnutí MISA. „Byl jsem nespravedlivě odsouzen za pohlavní styk s nezletilou, a to v důsledku vykonstruovaného činu na politickou objednávku bývalého premiéra Adriana Năstase,“ tvrdí Bivolaru v rozhovoru pro německou N-TV.

Po propuštění z rumunského vězení jogínský guru zmizel a opět se skrývá. Na žádost finské policie je ale na seznamu hledaných osob Interpolem. „Bivolaru byl 18. 9. 2017 obviněn z několika trestných činů (obchodování s lidmi s přitěžujícími okolnostmi). Trestní řízení probíhá u okresního soudu v Helsinkách,“ napsal v e-mailu Seznam Zprávám Yrjö Reenilä, vyšší státní zástupce pro oblast jižního Finska.

Podrobnosti k případu helsinské úřady nemohou ze zákona říci, dokud nezačne soud.

Foto: interpol.int, Seznam Zprávy Gregorian Bivolaru je hledaný Interpolem kvůli obvinění z obchodu s lidmi.

A jak se jogínky, které vystupují na sex chatu, kde se na žádost mužů svlékají nebo masturbují před webkamerou, k této práci mohou dostat? Žena, která reportérce Seznam Zpráv předala informace o černošickém domu, to vysvětluje takto: „Říkali, že by to bylo skvělé pro můj duchovní rozvoj.“

Na sex chatu se v minulosti objevily celkem tři lektorky jógy z Česka, zjistily Seznam Zprávy. Předsedkyně řídící rady spolku Rezonance Veronika Šupálková tvrdí, že jejich škola s tím nemá nic společného. A jak si vysvětluje, že se na sex chatu objevují ženy z MISA?

„To já nevím,“ řekla reportérce po telefonu Šupálková a vzala si čas na rozmyšlenou, jestli poskytne rozhovor na kameru. Po několika dnech neodpověděla ani na zaslané doplňující dotazy.

Česká stopa

Co se týče Duchovní školy Rezonance, je zajímavé, že na svém webu neuvádí propojení na rumunské hnutí. O tom, že je pobočkou MISA, se tam nedočtete. Jak ale ukazuje záznam z webového archivu, v minulosti to bylo jinak.

Dříve se na webu uvádělo toto: „Rezonance byla založena v roce 2001 jako česká pobočka rumunské školy MISA (Movement for Spiritual Integration in Absolute) Ing. Eduardem Seleou, který je jedním z prvních žáků autora tohoto systému – Gregoriana Bivolarua.“

Navíc na webu školy dodnes visí životopis Bivolarua i jeho články o józe, lásce či nahotě.

Informace, že se v Česku natáčejí video sex chaty, se poprvé objevila loni na kritickém blogu bývalých studentů MISA. Byla tam identifikována i jedna z bývalých instruktorek Duchovní školy Rezonance, která zároveň vystupovala na sex chatu. Její identitu si ověřily i Seznam Zprávy a kontaktovaly ji. Nejprve tvrdila, že nemá problém se k tématu sejít. Později ale napsala: „Na ničem takovém jsem nevystupovala. Nejsem to já.“

Odkud jsou ženy vystupující před kamerou? Dostávají za to zaplaceno? A jak vypadá tzv. iniciace u gurua Gregoriana Bivolarua? Dozvíte se v úvodním videu.