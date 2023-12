„Fotili nás nahé.“ Češky popisují rituál u zatčeného gurua jogínské sekty

Vůdce jogínské školy MISA Gregoriana Bivolarua zatkla tento týden na předměstí Paříže francouzská policie. Hrozí mu až 30 let vězení. O praktikách tohoto gurua a jeho hnutí jsme informovali v předchozím díle Terénu. Spolu s ním zadrželi policisté dalších 40 lidí z mezinárodní federace jógy a meditace Atman. Ta sdružuje více než 30 škol z různých částí světa, které vycházejí z jeho učení.

Češky, se kterými reportérka Seznam Zpráv nyní natáčela, navštěvovaly v minulosti kurzy tantrajógy v pražské pobočce Duchovní školy Rezonance. Ta je též členem federace Atman. A jak vyplývá z archivu webů, ještě před rokem na internetu uváděla, že je přímo pobočkou MISA.

Ve videoreportáži popisují, jak během studia dostaly pozvánku od „mistra“, aby za ním přijely na setkání do Paříže, kde se skrýval. Všechny tři nezávisle na sobě uvedly, že cestu platila Rezonance. Shodují se i v tom, která z lektorek s nimi vše komunikovala. Přestože Bivolarua navštívily každá v jiném roce, šlo o stejnou ženu.

O tom, co je tam skutečně čeká, jim ale dotyčná prý předem neřekla. „Myslela jsem si, že to bude duchovní rozhovor, duchovní ohodnocení. Možná nějaké společné cvičení nebo meditace,“ vypráví jedna z Češek, s jakými představami do Francie jela.

Na místě ale všechny zjistily, že „mistr“ s nimi ve skutečnosti chce mít pohlavní styk. „Neměla jsem úplně pocit, že je to chvíle, kdy můžu z toho couvnout nebo si to rozmyslet,“ vzpomíná na chvíli v temném pokoji u Bivolarua, kde blikal stroboskop a hrála tranzovní hudba, další z žen.

Hovoří i o tom, jak jí předtím daly jeho spolupracovnice vypít neznámé byliny. Dodnes má z toho, co zažila, trauma, které teprve teď po letech začala řešit v rámci terapie. I ostatní dvě ženy popisují, že „zpracovat“ tento zážitek jim trvalo několik let a byla to bolestná cesta.

Duchovní škola Rezonance již dříve uvedla, že je správně i materiálně samostatná a nezávislá organizace a že Bivolaru je jen autorem výukového kurikula kurzů jógy a není se školou v žádném styku, neřídí ji a nemá na ni žádný vliv. Rezonance odmítá, že by se na výjezdech žen do Paříže nějak podílela.

„Nic takového se v Rezonanci neděje ani nedělo. Není to pravda,“ uvedla Veronika Šupálková, která je předsedkyně řídicí rady spolku Duchovní škola Rezonance.

„Musely jsme přísahat na Bibli“

Vyprávění o tom, co se ženám dělo od příjezdu do Paříže po setkání s guruem, zní jako z detektivky. Tajné přesuny, kdy musely mít zakryté oči, aby neviděly, kam jedou. Bodyguardi hlídající u dveří domů a bytů, kam je odvezli a odkud nesměly odejít. „Když nás přivezli, tak nám sebrali doklady totožnosti a mobilní telefon. Abychom nebyly schopné se spojit s nikým. A fotili nás nahé,“ vzpomíná bývalá studentka jógy.

Ženy, které je tam měly na starost, jim to prý vysvětlovaly tak, že to je na ochranu gurua, po kterém jde, údajně neprávem, policie. „Musely jsme přísahat na Bibli, že o všem, co tam uvidíme nebo co se tam děje, nikdy nikomu neřekneme. Přísahaly jsme na svoje zdraví, na zdraví rodiny,“ popisuje podmínky v domě, kde byla ubytovaná, další Češka.

Gregorian Bivolaru byl před lety v Rumunsku odsouzen za sex s nezletilou dívkou. I tehdy se skrýval před trestem ve Francii, kde ho policie v roce 2016 zadržela a poslala do rodné země. Po propuštění z vězení opět zmizel. Krátce nato po něm začal na žádost Finska pátrat Interpol. I Finové ho viní z trestného činu obchodování s lidmi.

Ve Francii teď Bivolaru čelí obvinění dokonce z několika trestných činů – obchodování s lidmi, únos a znásilnění. Advokátka Lucie Hrdá se domnívá, že mohlo jít o znásilnění i v případě žen z České republiky. „Domnívám se, že teoreticky je možná právní kvalifikace jako dva trestné činy, jeden, nebo druhý. To znamená buďto sexuální nátlak, nebo znásilnění,“ uvedla pro Seznam Zprávy Hrdá.

Reportérka Seznam Zpráv konfrontovala s výpověďmi žen i lektorku Duchovní školy Rezonance, kterou všechny označily za organizátorku cest za „mistrem“. Jak reagovala? Dozvíte se v úvodní videoreportáži, kde jsou detailně popsány i příběhy tří bývalých studentek tantrajógy.