Čeští politici vystupují v pořadech proruské sekty. Napadají média a elity

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

V pořadu náboženského hnutí AllatRa, známého také pod značkou Tvořivá společnost, vystupovala v minulých měsících řada českých politiků.

Na začátku listopadu přitom ukrajinská policie a tajné služby provedly proti této organizaci velký zátah. Ukrajinská civilní kontrarozvědka označila hnutí doslova za „mezinárodní zločineckou organizaci, jejíž buňky jednaly ve prospěch tajných služeb Ruské federace“. Představitelům AllatRy hrozí až doživotní vězení, mimo jiné za podporu ozbrojené agrese Ruské federace proti Ukrajině.

Hnutí je zajímavé z několika důvodů. Vzniklo na východní Ukrajině a od začátku se profilovalo jako výrazně proruské. Podle jeho náboženských knih může blížící se konec světa odvrátit pouze sjednocení společnosti v čele s mytickou postavou jménem Nomo, která mnoha biografickými detaily přesně odpovídá osobě ruského prezidenta Vladimira Putina (více v rozhovoru zde).

Vůdce hnutí Igor Danilov se před policií ukrývá v zahraničí, pravděpodobně na Slovensku. Organizace je silná v zemích bývalého východního bloku, kromě Ukrajiny a Slovenska je to právě Česko.

Dalším výrazným znakem hnutí AllatRa je důraz na šíření myšlenek prostřednictvím moderních technologií. Členové tohoto společenství natáčejí velké množství videí, která šíří veřejnými kanály, například na platformě YouTube. Svolávají veřejné konference, zajišťují tlumočení do mnoha jazyků.

„Organizátoři skupiny AllatRa spustili síť vlastních médií a internetových zdrojů, telegramové kanály a stránky na sociální síti TikTok. Tam publikovali propagandistické příspěvky a videa propagující prokremelské narativy prostřednictvím myšlenek takzvané ‚Tvořivé společnosti‘,“ uvedla ukrajinská kontrarozvědka.

A tady se zpráva o šíření ruské propagandy protíná s českou politickou scénou.

Od ‚nevěděla jsem‘ až po ‚na Ukrajině je totalita‘

Několik českých politiků poskytlo v minulých měsících hnutí AllatRa rozsáhlé rozhovory. Všechny jsou dostupné veřejně na platformě YouTube, jako moderátor vystupuje vždy jeden z aktivních představitelů hnutí AllatRa, ve studiu jsou vystavené symboly tohoto hnutí.

Rozhovory se zpravidla točí kolem dvou ústředních témat: zpochybňování médií a varování před spiknutím elit. Někteří politici se ale aktivně pouštějí i do hodnocení konfliktu na Ukrajině.

Seznam Zprávy všechny tyto politiky oslovily s dotazem, zda vědí, komu poskytli rozhovor, a jak hodnotí to, že Ukrajina spustila proti skupině velký zátah kvůli nepřátelské činnosti ve prospěch Ruska.

Kateřina Konečná

Předsedkyně KSČM a poslankyně Evropského parlamentu poskytla rozhovor pro hnutí AllatRa letos v září.

Foto: Youtube.com Europoslankyně v rozhovoru pro Tvořivou společnost.

„Na celém světě, nebo minimálně po celém Západě, v mnoha zemích lidé přestávají věřit politickým institucím. Začínají se bouřit, začínají chápat, že… Taková všeobecná nespokojenost, taková nedůvěra ve smyslu i toho, že se třeba snižuje účast ve volbách a tak. To všechno ukazuje, že něco s tím systémem není v pořádku. Co je tou příčinou?“ ptá se jí na videu David Bail, jeden z nejaktivnějších členů hnutí AllatRa v Česku.

„Tak on ten systém sám o sobě ve svém základu není v pořádku,“ začíná svoji odpověď Konečná a pokračuje kritikou všech polistopadových vlád.

Kromě politického systému jsou stěžejním tématem média. Předsedkyně KSČM v rozhovoru kritizuje Českou televizi, a naopak vyzdvihuje ruskou státem kontrolovanou televizi RT, známou pod starším názvem Russia Today. A dále China Daily, což jsou anglicky psané noviny vydávané přímo ústředním výborem čínské komunistické strany.

Pro Seznam Zprávy Konečná uvedla, že pozadí Tvořivé společnosti v době natáčení rozhovoru neznala.

„Já se přiznám, že jsem vůbec netušila, co je to zač. Já jsem si to s hrůzou přečetla až na vašem Seznamu. Oni mi prostě napsali a já takhle řadě různých, třeba i menších, organizací rozhovory dávám,“ říká Konečná.

Rozhovor už by prý dnes zřejmě neposkytla. „Dneska bych to asi velmi, velmi zvažovala. Asi bych se víc zajímala, kdo za tím stojí. Oni nás uháněli, stejně jako nás uhání x dalších youtubových kanálů, tak jsem tam prostě v létě zašla. Když jste to vydali (článek o zátahu proti hnutí AllatRa na Ukrajině, pozn. red.), tak jsem si s hrůzou přečetla, jak to s nimi je. Rozhodně nebylo mým cílem dávat rozhovor žádné sektě nebo něčemu podobnému,“ dodala Konečná.

Zuzana Majerová

Rozhovor s bývalou poslankyní a současnou předsedkyní Trikolory by se dal shrnout slovy: elity se spikly, žijeme v totalitě a média lžou.

Foto: Youtube.com Podle předsedkyně Trikolory žijeme v totalitě.

„My opravdu už žijeme v totalitě, lidé, kteří jsou aktivní (ať už tím, že prosazují svobodu slova, nebo jsou zainteresovaní v nějaké straně), tak moc dobře vědí, jak je jim vyhrožováno. Někteří lidé mají ukončený poměr ve svých zaměstnáních,“ říká v rozhovoru pro AllatRu Majerová. „Největším dezinformátorem v České republice je Česká televize, kterou si všichni platíme,“ pokračuje bývalá členka ODS.

Majerovou, stejně jako další veřejně známé osoby, oslovili zástupci AllatRy na protivládních demonstracích. Jde o známou taktiku, kdy člověk s mikrofonem, na kterém je logo nějaké organizace či média, osloví před kamerou známého účastníka veřejné akce. Tomuto médiu pak takový rozhovor dodává legitimitu, zatímco zpovídaný člověk nemusí vědět, kdo mu pokládá otázky.

„Jak byly ty loňské podzimní demonstrace na Václaváku, tak tam mezi mnoha jinými televizními či rozhlasovými reportéry byla i paní za Tvořivou společnost. Poprosili mě, jestli by se mnou mohli natočit rozhovor,“ popisuje Majerová.

O náboženském a proruském rozměru Tvořivé společnosti ale Majerová prý až do zveřejnění rozhovoru nevěděla.

„Nejste první, kdo mi to říká. Mně to začali lidé psát po zveřejnění toho rozhovoru. Nic jsem o tom nevěděla,“ říká.

Že by Tvořivá společnost její slova zneužila, se ale neobává. „Každý může něco zneužít ke svým cílům. Mainstream to dělá každodenně,“ dodává Majerová.

Petr Robejšek

Vystupuje jako ústřední postava politické strany Realisté, spolupracoval s CEVRO Institutem personálně propojeným s ODS a od prezidenta Miloše Zemana dostal medaili 1. stupně Za zásluhy o stát v oblasti výchovy a školství.

Foto: Youtube.com „Moc leží na ulici, musíme ji sebrat,“ hlásá titulek rozhovoru s Robejškem.

„Elity nás opustily, respektive žádné nemáme,“ říká Robejšek v rozhovoru pro AllatRu. „Jsme uprostřed boje o další směřování západní civilizace,“ deklamuje o chvíli později. A pouští se i do plánu, jak změnit společnost: „Hledáme i jiné možnosti, jak tu samou úlohu lépe a lidštěji uskutečnit právě z naší vůle podle našich představ, nikoliv podle té pravdy, kterou nám koupení vědci nebo koupená média nebo koupení politici ze shora řeknou,“ vypráví.

Pro Seznam Zprávy Robejšek řekl, že si je přesně vědom, komu tento rozhovor poskytl.

„Já vím, komu dávám rozhovory, dávám je dobrovolně a vůbec nemíním být povinován něco vysvětlovat,“ řekl Robejšek.

Tuší také, že v minulých týdnech ozbrojené složky spustily na Ukrajině velký zátah proti představitelům a členům hnutí AllatRa a obvinily je z protistátní, proruské činnosti?

„Já dávám rozhovor nějakému orgánu a nemám jiný zájem, než že přesně otisknou to, co řeknu. Nějaké osudy někoho na Ukrajině a vůbec mě nezajímají, to je věc té náboženské společnosti, s tím já nemám nic společného,“ říká držitel státního vyznamenání.

A nebojí se, že někdo může jeho slova zneužít? „Na shledanou,“ ukončil rozhovor Robejšek.

Jindřich Rajchl

Předseda hnutí PRO v rozhovoru pro AllatRu především útočí na média.

Foto: Youtube.com „Rozhovor si nepamatuju a Ukrajina je totalitní stát,“ míní Rajchl.

„Média se přesunula do role vykladače jediné pravdy. A dneska v podstatě kdokoliv, kdo si myslí cokoliv jiného, než je v těch médiích sdělováno, tak je vyvrhel, je ostrakizován, je v podstatě posouván na kraj té společnosti, okamžitě onálepkován jako dezinformátor, jako člověk, který věří bludům, konspirační teoretik a podobně,“ říká Rajchl.

Pro Seznam Zprávy ale uvedl, že si rozhovor zveřejněný loni v září nepamatuje.

„Já si to nepamatuju. Jenom za dnešek mám nabídky na tři rozhovory. Kdo chce se mnou mluvit, s tím si rád popovídám,“ říká.

Informace o zásahu na Ukrajině pak komentuje následujícími slovy: „Pro mě je Ukrajina v současné době naprosto totalitní stát, který absolutně zničil jakoukoliv demokracii, který zavírá opoziční strany a tak dále. Já o tom nevím nic. Možná že něco dělali (myšleno Tvořivá společnost, pozn. red.), možná že ne. Já s tím nemám nic společného, mě to nezajímá,“ dodává.

Miroslav Ševčík

Děkan Národohospodářské fakulty VŠE v Praze není podle veřejných zdrojů členem žádné politické strany od roku 1989, kdy opustil KSČ. V minulých letech ale vystupoval jako garant ekonomického programu Trikolory a promlouval na demonstraci Vrabelova politického hnutí Česká republika na 1. místě. Ševčík říká, že poskytuje rozhovor každému, kdo jedná korektně.

Foto: Youtube.com „Jsou nám vymývány mozky,“ láká titulek na videorozhovoru s děkanem VŠE.

„Jestli mě někdo požádá o rozhovor a chová se slušně, tak mu ten rozhovor poskytnu a nedělám lustrace, nekádruju. Asi to byly ekonomické otázky, tak jsem jim na ně odpověděl,“ říká Ševčík.

V rozhovoru pro proruskou sektu se ale – sám od sebe – pustil také do politických témat. Konkrétně třeba války na Ukrajině.

„Použiju slova Jeffreyho Sachse, to je Američan, poradce Guterrese, šéfa OSN. Řekl, že to je zástupná válka mezi Rusy a Američany. To řekl Američan. A je to válka do posledního Ukrajince, to řekl taktéž on,“ říká v rozhovoru Ševčík.

Jeffrey Sachs je americký ekonom, který se podílel mimo jiné i na ekonomické transformaci Ruské federace. Letos v květnu mu desítky ekonomů z předních amerických univerzit adresovaly otevřený dopis, ve kterém se ohrazují proti Sachsovým výrokům na úkor Ukrajiny a kritizují jeho opakovaná vystoupení v pořadu předního ruského propagandisty Vladimira Solovyova.

Miroslav Ševčík na otázky Seznam Zpráv ohledně Tvořivé společnosti, hnutí AllatRa a zásahu ukrajinských ozbrojených složek odpověděl stručně:

„Nechtějte zase ze mě lživě dělat nějakého prorusky smýšlejícího člověka. Není to tak, to říkám od samého začátku.“

Daniela Kovářová

Bývalá ministryně spravedlnosti ve Fischerově vládě je jedinou političkou na seznamu respondentů AllatRy, která v současnosti sedí v Parlamentu České republiky. V rozhovoru pro AllatRu například kritizuje Green Deal, Istanbulskou úmluvu nebo omezování svobody slova.

Foto: Youtube.com Senátorka Kovářová je známá svými konzervativními postoji.

Seznam Zprávy ji k rozhovoru nezastihly. Na SMS s otázkami ohledně Allatry a jejího náboženského a politického směřovaní odpověděla nezařazená senátorka stručně:

„Je mi úplně jedno, komu říkám své názory, za kterými si stojím. Řeknu je komukoliv, dokonce i Seznamu,“ napsala v SMS zprávě Kovářová.

Lubomír Volný

Bývalý člen hnutí SPD, posléze hnutí Jednotní a nyní předseda hnutí Volný blok v rozhovoru pro AllatRu například popírá, že by lidé měli vliv na změnu klimatu, nebo mluví o tom, že celá společnost je ovládána 1–2 % lidí.

Foto: Youtube.com Lubomír Volný v rozhovoru pro Tvořivou společnost.

Otázky ohledně Tvořivé společnosti si vyžádal písemně a následně na ně v SMS odpověděl:

„Pokud Banderovci řízená bývalá Ukrajina zahájila, po likvidaci 11 opozičních stran, pravoslavné církve, násilných únosech statisíců civilistů a vyvraždění prakticky celé generace mladých Ukrajinců všech možných národností i nenávistné tažení proti Tvořivé společnosti, tak si budu muset Tvořivou společnost posunout nahoru v žebříčku informačních zdrojů, které je důvod sledovat.“

Tyto jednotlivé výroky Lubomíra Volného uvádí na pravou míru Michael Romancov, politický geograf z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Podle něj nekorespondují s fyzickou ani politickou realitou současné Ukrajiny. Podrobnější rozbor najdete v tomto boxu: