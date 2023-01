Záchrana světa a rentgenové oči. Klinika šíří materiály proruské sekty

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Pacientky mamografického pracoviště v Brně-Židenicích dostávají lékařské zprávy v deskách s propagačními materiály nového náboženského hnutí, nebo chcete-li sekty, jménem AllatRa.

„Chodím tam pravidelně. Už před asi šesti lety jsem tam dostala lékařskou zprávu vloženou v deskách, na kterých byla na zadní straně reklama na hnutí AllatRa a vevnitř vložený letáček. Zjistila jsem, že je to nějaká sekta, a dál jsem si toho nevšímala. Letos jsem přišla znovu a všimla jsem si, že to dávají úplně každé pacientce. Teď už je velká reklama na přední straně, akorát místo AllatRa tomu říkají Tvořivá společnost‚“ popisuje žena z Brna, která kliniku dlouhodobě navštěvuje. Její totožnost redakce zná, přála si ale zůstat v anonymitě. Můžeme jí říkat třeba Eva.

Foto: Seznam Zprávy Desky, ve kterých pacientky dostávají lékařské zprávy.

Jak Seznam Zprávy ověřily, propagační materiály náboženského hnutí AllatRa dostávají všechny klientky tohoto zdravotnického pracoviště. A objevují se i na nedaleké autobusové zastávce.

Foto: Seznam Zprávy „Jediná šance na přežití nás všech.“ Letáky se objevují i na autobusové zastávce u kliniky.

„Když jsem přišla letos na kliniku, bylo krátce po začátku ruské invaze na Ukrajinu. Dočetla jsem se, že je to proruská sekta. Byla jsem strašně rozčílená, dokonce jsem dala podnět na Českou lékařskou komoru. Jako prostý občan nesouhlasím s tím, aby na půdě běžné polikliniky byla dělána propaganda nějaké náboženské sektě s politickými cíli na změnu společenského řádu,“ říká Eva.

Mluvčí České lékařské komory Michal Sojka pro Seznam Zprávy potvrdil, že se komora na jaře roku 2022 tímto podnětem zabývala.

„Bylo to odložené s tím, že to není v naší kompetenci, protože se to netýká léčby. Pokud by tam byla přímá propagace invaze, tak by to samozřejmě bylo trestné,“ říká Sojka.

Přímá podpora ruské invaze v materiálech, které šíří brněnské centrum, skutečně není. Problém s proruským směřováním hnutí AllatRa je totiž složitější - není možné říct o členech a sympatizantech AllatRy, že všichni schvalují ruskou invazi na Ukrajinu. Jak v rozhovoru pro Seznam Zprávy popsal religionista Jakub Ludvík, hnutí je v této otázce roztříštěné.

Co ale platí, je, že AllatRa vznikla na Ukrajině jako sekta, podle které se blíží konec světa. Zabránit tomu má sjednocení všech lidí, které má začít v Rusku a které má podle některých „posvátných knih“ vést přímo ruský prezident Vladimir Putin. Základem jejich nauky je důraz na sjednocení Slovanů. Lídr AllatRy Igor Michajlovič Danilov utekl po začátku ruské invaze na Slovensko, podle religionisty Ludvíka zřejmě z obavy před ukrajinskými státními orgány.

Samotní členové a příznivci AllatRy zpravidla označení „náboženské hnutí“ odmítají.

„Ptají se nás, jestli jsme náboženské hnutí, politické hnutí, nebo co vlastně jsme. Tvořivá společnost jako projekt vůbec nezapadá do takových těch základních obrázků, představ o jiných projektech, organizacích. Je úplně, úplně unikátní. Pro mě samotnou je Tvořivá společnost možnost. Je to možnost, kterou si můžeme svobodně vybrat jako alternativní budoucnost,“ zaznělo například v prosinci na dnu otevřených dveří Tvořivé společnosti.

Přesto některým klientkám mamografického centra vadí, že spolu s vyšetřením dostanou i pozvánku do této společnosti.

„Je to sice nestátní, ale veřejně přístupné onkologické pracoviště. Placené především z veřejného zdravotního pojištění. Jak si můžou dovolit dělat propagandu nějaké náboženské sektě? Chodí tam lidé se závažnými zdravotními problémy, jsou často psychicky na dně a oni je tímto způsobem oslovují,“ říká paní Eva.

Přála bych si, aby rakovina prsu zmizela

Z veřejných zdrojů lze vyčíst, že velkým fanouškem Tvořivé společnosti a náboženského hnutí AllatRa je samotná vedoucí mamologického pracoviště, primářka a jednatelka společnosti Femma s.r.o. Hana Říčková. Na sociálních sítích sdílí jejich články a videa. Náboženskému hnutí také poskytla přinejmenším jeden videorozhovor.

Svým jménem také vyzvala veřejnost k účasti na jedné z akcí pořádané hnutím AllatRa: „mezinárodním fóru“ s názvem „Globální krize. Naše záchrana je ve sjednocení“. V pozvánce říká, že jako odbornice na rakovinu prsu by ráda tuto nemoc úplně vymýtila - k tomu je ale potřeba „sjednotit se v Tvořivé společnosti“.

„Když jsem se v roce 1990 rozhodla pro úzkou specializaci mamografie, byla diagnóza rakoviny prsu u mladých žen spíše vzácností. Úplně jako dnes si vzpomínám na mladou profesorku gymnázia, které bylo 43 let, a na ni jsme se chodili dívat.

Foto: YouTube.com / Tvořivá společnost Videopozvánka primářky Říčkové na fórum náboženského hnutí.

Dnes bohužel je tato diagnóza úplně všední záležitostí u třicátnic, proto si strašně přeji, abychom tuto diagnózu nemuseli už stanovovat vůbec. Aby byly všechny zdravé, staraly se o své rodiny a byly šťastné. Uvědomila jsem si, že musím být aktivní a přinést informaci o Tvořivé společnosti i těm, kteří dnes ještě slyšet nechtějí, nebo vůbec nevnímají to, co jim říkám,“ říká lékařka ve videopozvánce na on-line konferenci, kterou hnutí připravilo na 12. listopad 2022.

Redakce se pokusila primářku Říčkovou oslovit, na opakované žádosti o rozhovor ani na zaslaný e-mail ale nereagovala.

Návrat „rentgenových očí“

Šíření náboženské víry přímo lékařem mezi jeho vlastními pacienty není sice obvyklé, ale ani zcela ojedinělé, říká religionista a odborník na kulty, sekty a nová náboženská hnutí Zdeněk Vojtíšek.

„Obvyklé to bezpochyby není, ale stává se to a není to nic, co by bylo nějak zásadně odsouzeníhodné. Obvykle lidé nemají potřebu dělat misii (šířit víru, pozn. red.) pro své náboženství takto prvoplánově. Pokud to dělají, tak to ukazuje nějakou naléhavost, která může být dána buďto naléhavostí té zvěsti, že třeba přichází nějaká krize nebo katastrofa, nebo stavem toho člověka, který je v takovém napětí, že je to pro něj velmi důležité, aby se o tom dozvěděli třeba i pacienti, kteří přijdou do čekárny,“ popisuje Vojtíšek.

Blížící se apokalypsa není jediné téma, kterým se Tvořivá společnost snaží zaujmout veřejnost. Její propagační materiály jsou plné nejrůznějších náboženských, historických a vědeckých „zajímavostí“, jako je ztvárnění Bohorodičky v různých světových náboženstvích, reinkarnace známých osobností nebo komunikace s mimozemskými civilizacemi prostřednictvím pyramid.

Primářka Říčková loni v říjnu sdílela na svém facebookovém profilu jedno z videí z dílny hnutí AllatRa: Dívka s „rentgenovýma očima“ v tomto videu popisuje, jak k léčbě pacientů využívá své nadpřirozené schopnosti.

Říčková je přitom vystudovaná radioložka, aktivní lékařka a vedoucí onkologického centra. Redakce požádala Radiologickou společnost o vyjádření k tomuto videu.

„Dá se to popsat velmi stručně: naprostý nesmysl, s vědou to nemá nic společného, podobné bludy může šířit skutečně jen nějaká sekta. Pokud je v tom zaangažován i nějaký lékař či lékařka, je to smutné,“ řekl o „dívce s rentgenovýma očima“ radiolog Jiří Tesař, primář Oddělení zobrazovacích metod v Krajské nemocnici T. Bati a člen výboru Radiologické společnosti České lékařské komory.

Proč lékařka video sdílela, se redakci nepodařilo ověřit. Jak už bylo řečeno, na žádost o rozhovor nereagovala. „Rentgenové oči“ ale mají v historii nových náboženských hnutí svoji tradici, upozorňuje religionista Vojtíšek.