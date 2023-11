Žalobce zatajil před soudem informace o DNA v případu vraždy

Soudce Libor Losa, který Straňáka se Šimonem za mříže pravomocně poslal, do rozsudku mimo jiné napsal:

Genetická informace nalezená na kukle ale nepatřila žádnému člověku z okruhu odsouzených, nýbrž slovenskému recidivistovi Zoltánu Kovácsovi. Výpis jeho trestů jen do roku 2014 čítal 18 jednotlivých skutků.

Vyšetřovatelé do spisu k vraždě navíc přiložili časovou rekapitulaci, kdy se o ztotožněné DNA dozvěděli, kdy si zažádali o výpis trestů Zoltána Kovácse a kdy o informacích informovali žalobce.

O Zoltánu Kovácsovi nic nevěděli ani obhájci obžalovaných. Šimonův tehdejší advokát Pavel Fišer se o identifikované DNA dozvěděl až po rozsudku vrchního soudu - a to neoficiálně od nejmenovaného kriminalisty. Úřadům ale Fišer nemohl nic dokázat. Foltýn s policisty totiž neustále tvrdili, že informace o Kovácsovi obdrželi až po rozsudku.

Redakce má k dispozici písemnou odpověď žalobce Foltýna na Fišerův dotaz ohledně ztotožněné DNA. V ní Foltýn 30. června 2014 píše: „Ve vztahu k nalezené DNA na kukle (…) probíhá i nadále šetření a zjišťování zásadních skutečností ke ztotožnění konkrétní osoby, kdy současné stopy vedou do Slovenské republiky.“

„To, že výsledek, který došel a byl použitelný procesně, se dostal do ruky policie, potažmo státnímu zástupci poté, kdy proběhlo odvolací řízení, nebyla vina ani policie, ani státního zástupce. Tento výsledek byl okamžitě dán jak státnímu zástupci na Vrchním státní zastupitelství v Olomouci, tak jeho cestou soudu,“ tvrdil na soudním líčení při pokusu o obnovu procesu žalobce Foltýn.

Opět ale neříkal pravdu. U vrchního soudu případ formálně zastupovalo Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, Foltýn ale kauzu stále dozoroval. A vrchního státního zástupce o ztotožnění DNA informoval až v červenci - tedy víc jak dva měsíce poté, co se o Kovácsovi dozvěděl.

Foltýn s reportérkami odmítl dvakrát osobně mluvit, neodpověděl ani na e-mail, ani na dopis, který mu redaktorky daly do schránky. „Děvčata, nezkoušejte to na mě,“ reagoval na dotazy bývalý žalobce.

Poté, co vyšetřovatelé a žalobce zjistili, že DNA patří slovenskému recidivistovi Kovácsovi, neučinili žádné jiné kroky kromě toho, že si ze Slovenska nechali poslat výpis jeho trestů.

Prověřovat Kovácse policisté začali až v srpnu 2014, tedy čtyři měsíce po ztotožnění jeho DNA z kukly nalezené poblíž místa činu. A to až poté, co otec Davida Šimona - Dalibor Šimon - spolu s advokátem Fišerem poslali řadu dotazů na státní zastupitelství týkající se toho, jak to, že soud nedostal informace o ztotožněné DNA, když podle neoficiálních informací ztotožnění již proběhlo.