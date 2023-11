Něco za něco? Korunní svědek vraždy seniora změnil výpověď

V případu vraždy ve Slopném, za kterou sedí už 11 let ve vězení David Šimon a Maroš Straňák, sehrály klíčovou roli, vedle pachových stop, výpovědi dvou Straňákových spoluvězňů. Bratranci Milan a Ludvík Rakašovi, korunní svědci obžaloby, před soudem tvrdili, že se jim Straňák ve vazbě k vraždě důchodce přiznal.

Ludvík Rakaš však nyní při rozhovoru s reportérkami zcela obrátil a řekl, že se mu muž k vraždě nepřiznal nikdy - a že čin naopak popíral. Rakaš zároveň dodal, že dostal nabídku nižšího trestu, pokud bude v případu vypovídat. Seznam Zprávy pátrají po okolnostech případu v investigativní sérii Slopné: Kdo je vrah? pod hlavičkou podcastu 5:59

Co ve čtvrtém díle investigativní série uslyšíte? Zásadní změnu výpovědi klíčového svědka, se kterým mluvily reportérky po deseti letech od jeho svědectví před soudem.

Výpovědi dvou hlavních svědků obžaloby, bratranců Rakašových, před zlínským soudem v roce 2014.

Bratranci Rakašové dostali před zlínským soudem prostor v lednu 2014. V té době probíhalo již druhé kolo dokazování v případu vraždy ve Slopném. Zlínský krajský soud nejdříve Maroše Straňáka a Davida Šimona v roce 2013 viny zprostil, žalobce se ale odvolal a Vrchní soud v Olomouci případ vrátil do Zlína.

O klíčových svědcích - bratrancích Rakašových - neměli obhájci obžalovaných do jejich vystoupení před soudem tušení. Milana Rakaše žalobce kauzy Leo Foltýn vyslechl sám za přítomnosti jednoho zlínského policisty, advokáty ale o tomto kroku neinformoval.

„Já jsem trval na tom, že jsem měl být u prvotního výslechu Rakaše, já i kolega advokát pana Straňáka, abych mohl jednoznačně uznat nebo neuznat, jakým způsobem ten výslech byl vedený,“ vzpomínal Šimonův tehdejší advokát Pavel Fišer.

Poslechněte si předchozí díly podcastové série: První díl o vraždě, která se v obci Slopné v roce 2011 odehrála

Druhý díl o odsouzených Maroši Straňákovi a Davidu Šimonovi

Třetí díl o pachových stopách, které byly jedním z klíčových důkazů

Milan Rakaš před soudem řekl, že se mu Straňák v roce 2011 na společných vycházkách v brněnské vazební věznici svěřil, že seniora Miroslava Sedláře spolu s nejmenovaným komplicem zabil.

Rakaše předtím odsoudili za investiční podvod spolu s jeho bratrancem Ludvíkem, dalším korunním svědkem obžaloby. Milan ale byl v době slopenského procesu z vězení už doma - soud mu krátce před jeho svědectvím přerušil trest ze zdravotních důvodů.

Foto: ČTK Milan Rakaš v roce 2012 před soudem za investiční podvod.

„Straňák mi říkal, že tam prostě vlétli a že prostě toho dědka utloukli, že se jim to nepovedlo. Bavil se o nějaké plynové pistoli. Protože pak říkal, že tu pistoli hodil do kanálu. Ale celou dobu si vyčítal, že tu kuklu hodil do křoví a že tam udělal chybu,“ tvrdil Milan Rakaš před soudcem Radomírem Koudelou.

Týden po jeho výpovědi soudce předvolal Milanova bratrance - Ludvíka Rakaše.

„Důkazně závažná se soudu jeví výpověď svědka Ludvíka Rakaše. V době, kdy byl s obžalovaným Straňákem na cele sám, se obžalovaný svědkovi svěřoval s trestnou činností. (…) Hovořil o zavraždění nějakého staršího pána poblíž bydliště obžalovaného, jakoby někde v sousední vesnici. Obžalovaný se vyjadřoval, že vraždu mu nikdo neprokáže a zbraň nebo nějaký jiný předmět použitý při trestné činnosti měl pohodit někam na pole,“ napsal o Rakašově výpovědi v usvědčujícím nepravomocném rozsudku soudce Radomír Koudela.

Dostal jsem vzkaz

To, že jsou výpovědi bratranců Rakašových v kauze zcela zásadní, napsal v rozsudku, který poslal Šimona se Straňákem pravomocně na dvacet let do vězení, i olomoucký vrchní soud.

Po deseti letech od výpovědi ale Ludvík Rakaš před redaktorkami mluvil jinak: „Bratranec, co šel domů, tak ten měl sedět šest let. Seděl dva a půl, a za to ho propustili a šel domů,“ řekl Ludvík Rakaš o výpovědi svého bratrance.

Foto: ČTK Ludvík Rakaš na snímku z roku 2012 ze soudu, který se zabýval investičním podvodem, jenž spáchal s bratrancem Milanem.

„Dostal jsem vzkaz od Milanova advokáta, že mám vypovídat taky a tak, abych šel už na půlku z vězení domů,“ přiznal reportérkám Ludvík Rakaš.

Podle jeho nynějších slov mu Straňák nikdy neříkal, že vraždu spáchal. „Maroš na vazbě říkal, že to neudělal, že není tak blbý, aby to udělal. Že udělal el paso, loupeže, to udělal,“ otočil svou původní výpověď Ludvík Rakaš.

To, že mu Straňák říkal, že vraždu „neudělal“, ještě v rozhovoru zdůraznil několikrát.

Ludvíka Rakaše dali dozorci na týden do cely se Straňákem. „Najednou přišli, a řekli sbalte se, a já říkám, proč? No, a pak jsem pochopil, proč to dělali. Dali mě vlastně k němu, k Marošovi na týden a pak mě vrátili zpátky. Jestli třeba nebudu chtít něco vypovídat,“ řekl Ludvík Rakaš s tím, že i když mu dozorci explicitně neřekli, proč ho na celu ke Straňákovi přesunuli, on pochopil, že proto, že má proti němu vypovídat.

Pochybné zdravotní důvody

Rovněž řekl, že jeho bratranec Milan Rakaš žalobce Lea Foltýna kontaktoval už z vězení. Před soudem ale Milan Rakaš tvrdil, že se žalobci se svou výpovědí ozval poté, co viděl o vraždě ve Slopném reportáž v televizi. To samé říkal i žalobce Foltýn.

„Já jenom vím, že z kriminálu mu volal. Ale že chce jít domů. Pak ho teda pustili domů a šel tady na policajty, s prokurátorem to sepsali,“ řekl Ludvík Rakaš. „Šel domů, oni mu to podepsali, že ze zdravotních důvodů. To bylo všechno jenom kvůli tomu,“ doplnil.

Foto: Seznam Zprávy Rozhodnutí o prominutí zbytku trestu Milana Rakaše.

Milan Rakaš se skutečně do vězení po své výpovědi před zlínským soudem už nikdy nevrátil. Jak vyplývá z dokumentů, které získal současný obhájce Davida Šimona, Robert Cholenský, Milanu Rakašovi bylo přerušení trestu šestkrát prodlouženo. Posedmé soud od jeho naplnění upustil úplně.

Důvodem měl být Rakašův kritický zdravotní stav spojený s komplikacemi po podstoupené bandáži žaludku. Poprvé mu byl trest přerušen zhruba měsíc před jeho výpovědí žalobci Leu Foltýnovi v roce 2013.

„Zajímavé bylo, že v době, kdy mu byl přerušován ten trest právě z toho důvodu, že potřebuje specializovanou péči a jeho život je ohrožen, tak běžně cestoval do zahraničí. Podle svých facebookových stránek například do Polska nebo do Spojených států amerických, kde pobýval,“ řekl k tomu advokát Cholenský.

„Je tam velká pochybnost o tom, zda vlastně to svědectví nebylo protiplněním právě za to přerušování výkonu trestu, neboť si tím pan Rakaš zkrátil pobyt za mřížemi o několik let,“ doplnil obhájce.

Foto: Seznam Zprávy Vrchní soud neshledal na motivacích Milana Rakaše nic zvláštního.

To, že Milan Rakaš o nižší trest usiloval, i když před soudem tvrdil, že ne, redakci řekl vedle Ludvíka Rakaše i jeden zlínský kriminalista, který měl k vyšetřování vraždy ve Slopném velmi blízko. Z obavy před pomstou kolegů si nepřál být jmenován.

Vyšetřovatel redaktorkám sdělil, že svědek Milan Rakaš po žalobci Foltýnovi chtěl, aby se za něj přimluvil ohledně jeho trestu, který měl v té době na půl roku přerušený. A jestli by prý žalobce justici neinformoval, že svědčí právě v kauze vraždy ve Slopném. U soudu se jeho motivace v průběhu procesu opakovaně probírala, žalobce Foltýn se ale o ničem takovém nezmínil.

Milan Rakaš si dodnes stojí za tím, že se mu Straňák k vraždě přiznal. „Brečel, že dostane 30 let, řekl jsem mu, dostaneš 20 nebo 25 a že si to prostě odsedí a že to prostě musí odsedět, když zabil člověka. On tam pořád bulel, že prostě dostane doživotí, říkám, jsi mladý, doživotí ti nedají, ale zabil jsi člověka, prostě konec, zabil jsi člověka a je to!,“ stál si za svým Rakaš.

Foto: web Klub bojkovských skeptiků, Seznam Zprávy Žalobce vraždy ve Slopném Leo Foltýn s redaktorkami odmítl mluvit.

To, že by s někým dohodu o zkrácení trestu uzavřel, odmítá. „Já jsem za to nedostal ani kafe! To už mi bylo dávno odpuštěné předtím, chápete mě, že jsem tam šel jako úplně čistý člověk?“ tvrdil Rakaš. „Dávno předtím“ mu ale trest ani zdaleka odpuštěný nebyl. Před soudem vypovídal v roce 2014 a zbytek trestu mu byl definitivně prominut až v roce 2019.

Foltýn s redakcí o výpovědích bratranců Rakašových odmítl mluvit. Redaktorky jej zastihly u něj doma. „Já jsem už mimo, já se k tomu nebudu vyjadřovat,“ a pokus o rozhovor ukončil. Neodpověděl ani na dotazy, které mu redaktorky poslaly e-mailem a hodily i k němu domů do schránky.

Proč soudce Radomír Koudela zvyšoval hlas na Maroše Straňáka? Jak přesně soudy odůvodňovaly věrohodnost bratranců Rakašových? Poslechněte si audio v úvodu článku.

Editor: Barbora Sochorová, Vojtěch Krasnický Sound design a hudba: Martin Hůla Zdroje audioukázek: Policejní spis Vražda ve Slopném, ČT 24 - Události, Události v regionech