Rozbuška insolvenční aféry na ministerstvu: Žádost od seniora s bydlištěm na úřadě

Poté, co nynější náměstek Pavla Blažka Antonín Stanislav (oba ODS) musel v roce 2016 poprvé opustit Ministerstvo spravedlnosti kvůli závažným podezřením ohledně manipulací zkoušek insolvenčních správců , udělali jeho nástupci protikorupční opatření. Otázky ke zkouškám insolvenčních správců vyčlenili a ani samotní úředníci ministerstva se k nim nyní nedostanou a nemohou je vyzradit.

Loni v prosinci ale dorazila na ministerstvo zmiňovaná žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Tu může podat každý občan, aby se domohl neveřejných dat o činnosti státní správy. V tomto případě se žadatel domáhal právě testovacích otázek ke zkouškám, které jsou branou do povolání, v němž insolvenční správci zodpovídají i za stovky milionů ze zkrachovalých firem.

Podřízení Pavla Blažka žádost zamítli s tím, že by vyhověním průběh zkoušek insolvenčních správců závažně narušili. Místo celé problematiky by uchazečům podle nich stačilo naučit se mechanicky jen odpovědi na otázky, podobně jako v autoškole. Žadatel se ale odvolal a sám ministr Blažek udělal ojedinělý krok. Rozhodnutí svých expertů nepotvrdil ani jim věc nevrátil zpět. Na konci srpna sám vydal takzvaný informační příkaz, kterým svým podřízeným nakázal do 15 dnů střežené otázky z testů poskytnout.