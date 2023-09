„Budeme pro smích jako Hamáček.“ Piráti se přou, co s Blažkem

Blažek by měl podle Pirátů skončit poté, co Seznam Zprávy informovaly o jeho schůzce s lobbistou Martinem Nejedlým v pražské restauraci. Blažek ji vysvětloval tím, že ho zastihla bouřka.

„Kdyby naši zástupci opravdu chtěli, aby Pavel Blažek skončil, vypadalo by to docela jinak a nedocházelo by k vyjádřením, že je to celé věcí ODS,“ napsal Doležal na fórum.