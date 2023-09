Rekonstrukce versus renesance. U Pirátů se o eurovolby střetnou dvě křídla

Piráti o víkendu zvolí čelo kandidátky do eurovoleb.

Část straníků si ale myslí, že by kandidátce slušel „čerstvý vítr“, nové jméno mimo lavice Evropského parlamentu.

Oslovení shodně zmiňují klimatickou politiku a energetiku, bezpečnost nebo svobodu na internetu. „Piráti by měli dělat politiku jako doteď, sociálně liberálního střihu,“ míní Kolaja, který má podle informací Seznam Zpráv největší šance. Členové o něm mluví jako o kompromisním kandidátovi, který za sebou nemá sporné výroky jako někteří jeho konkurenti.

„V Evropské unii vidíme obrovský útok ze strany konzervativců například na soukromí, kteří dávají návrhy například na plošné šmírování v soukromých zprávách lidí. Pro nás je to něco naprosto nepřijatelného,“ přibližuje, čím se snaží spolustraníky oslovit.

Největší rozdíly mezi kandidáty panují kupodivu v otázce domácí politiky - zatímco Ferjenčík patří k „provládnímu“ křídlu, europoslanci jsou vůči vládě a pirátské roli v ní otevřeně kritičtí. A ačkoli se domácí politika evropských voleb zdánlivě netýká, může do víkendového hlasování promluvit.

Například Markéta Gregorová je Blažkovou velmi hlasitou kritičkou - byla to právě ona, kdo stál za podobným hlasováním z letošního června. To skončilo usnesením, že ministr ohrožuje důvěru v justici.

„Tak, jak si naši evropští poslanci vybrali domény, kterým se věnují, tam udělali spoustu práce. Ale prostě v tom mnohohlavém Evropském parlamentu to třeba nemusí být tak úplně viditelné,“ zmiňuje předseda strany Ivan Bartoš. Veřejně ale žádného z kandidátů nepodpořil.

Podobně mluví i poslankyně Olga Richterová, sestra Mikuláše Ferjenčíka: „Vkládají do toho hodně energie, ale já bych některé věci dělala jinak. Hraje roli, že jsou hodně času v jiném prostředí.“

Současní europoslanci se ale s výtkami neztotožňují - každý z nich je přesvědčený, že jsou viditelní dost, a to i ve srovnání mezi sebou. Podle Kolaji výhrady šíří právě Ferjenčík v rámci kampaně v primárkách.

„Já osobně nabízím právě nějakou viditelnost a zapamatovatelnost. Myslím, že si toho všimla i členská základna,“ říká do třetice Gregorová.

Trio europoslanců má vysokou podporu mezi „internetovým jádrem“, tedy tou částí straníků, kteří jsou velmi aktivní a žádné hlasování si nenechají ujít. Ferjenčík se proto snaží motivovat co největší počet členů, aby o víkendu hlasovali. Také jezdí do regionů a rozjel facebookovou kampaň.

Do hry pak ještě vstupuje otázka takzvaného zipu, tedy snahy o to, aby na předních místech kandidátky měli zastoupení muži i ženy. Návrh, aby byl tento zip povinný, mezi Piráty neprošel, podle Olgy Richterové to ale budou členové přesto zohledňovat.