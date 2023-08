Dopady pirátské kauzy: Jejich fórum je dvojsečná zbraň, říká politolog

„Může se zdát, že Piráti nebyli tak akční, jak by hlavně jejich příznivci od strany očekávali,“ říká politolog Miloš Gregor z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. V rozhovoru pro podcast 5:59 připomíná, že kauza je už de facto dva měsíce stará. K incidentu mezi Koláříkem a asistentkou - do něhož byli zapleteni i jejich partneři - mělo dojít na začátku června v pražském hotelu Spiritka, který je ubytovacím zařízením Ministerstva vnitra.

Kolářík v polovině července rezignoval na svou funkci na ministerstvu, důvody však vyšly najevo až později. Vedení Pirátů teď muži, který v minulosti za stranu seděl také v poslanecké lavici, vyčetlo mimo jiné to, že je prý o kauze informoval „s výrazným zpožděním“. Podle nich to zpomalilo vyvození odpovědnosti.

Upozorňuje ale i na to, že Piráti byli ve své reakci pomalejší než Ministerstvo vnitra, kde Kolářík skončil dříve. „Čekal bych, že to možná bude naopak. Zejména pokud se bavíme o Pirátské straně, která se prezentuje jako moderní a akční politická strana, které nedělá problém svolat například hlasování na podnět své členské základny na veřejném (internetovém) fóru téměř ze dne na den,“ zdůrazňuje.

Podle Gregora je ale tato otevřenost dvousečnou zbraní. „Na jednu stranu to dává pocit otevřenosti komunikace Pirátské strany. Na druhou stranu je poté strana velice náchylná k tomu, aby několik málo jedinců dokázalo pošpinit nebo nějakým způsobem zdiskreditovat její obraz v očích veřejnosti,“ myslí si expert. S tím, že právě internetové fórum Pirátů dokonce může do budoucna brzdit další růst strany.

Je přitom pravděpodobné, že politická konkurence sem tam voličům připomene, že ani Piráti nemají čistý štít. „Pokud ale dokážou vysvětlit, že šlo opravdu o selhání jedince a nikoliv systémový problém, tak by to stranu nemělo nijak výrazně poškodit,“ zamýšlí se politolog a poukazuje na to, že na české politické scéně v podstatě není nikdo, kdo by agendu Pirátské strany dokázal převzít.