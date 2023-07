Pirátské vedení vyloučilo Koláříka ze všech funkcí ve straně

Republikové předsednictvo Pirátské strany v neděli jednalo až do pozdního večera. Mimořádná schůze řešila další osud Lukáše Koláříka, donedávna náměstka ministra vnitra. Kolářík v polovině července na post na ministerstvu rezignoval. Teprve v posledních dnech ale vyšly najevo důvody - měsíc předtím měl fyzickou potyčku se svou asistentkou, s níž udržoval intimní vztah.

„Podezření vznesená proti Lukáši Koláříkovi vnímáme - a to zejména v kontextu nových informací v médiích - jako neslučitelná s dalším působením v České pirátské straně,“ uvedlo předsednictvo strany v prohlášení zaslaném médiím v pondělí ráno.

Seznam Zprávy v pondělí dopoledne kontaktovaly s žádostí o reakci na nedělní předsednictvo i Lukáše Koláříka, ten však na zaslanou SMS nereagoval. Pro agenturu ČTK pak sepsal vyjádření, že ho mrzí, že svým nevhodným chováním zejména vůči manželce dopustil vygradování situace. Bere to jako své osobní selhání. Pro konec ve zbývajících funkcích se rozhodl sám, není nyní politicky aktivní a ani to v dohledné době neplánuje

Konflikt se odehrál v hotelu Spiritka, který patří mezi ubytovací zařízení Ministerstva vnitra. A to po slavnostním galavečeru Hasič roku, což je anketa, kterou vyhlašuje přímo ministr. Kolářík tam úřad reprezentoval i se svou ženou, rovněž političkou Pirátů. I ona se do potyčky zapojila.

Celý incident je pro Piráty o to citlivější, že Kolářík se jako politik prezentoval jako ochránce žen: Fotil se například s transparenty za zpřísnění definice znásilnění. Piráti navíc prosazují Istanbulskou úmluvu o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí.

Později ale Kolářík na pirátském fóru uvedl, že asistentka zaútočila na jeho ženu. To, že asistentku napadl, připustil až poté, co ho Seznam Zprávy konfrontovaly s její výpovědí.

„Mohu potvrdit, že v rámci sebeobrany došlo pouze k úderu, kterému předcházelo neoprávněné vniknutí do pokoje, ve kterém jsme spali, ozbrojené napadení mojí ženy a napadení mě,“ napsal redakci. Sama asistentka se ale proti tomu, že by napadla Koláříka a jeho ženu nožem, ohradila. Co přesně se v hotelovém pokoji stalo, ale zůstává nejasné.