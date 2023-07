„Já mlčela, on ne.“ Asistentka popisuje svou verzi bitky s pirátským exnáměstkem

Lukáš Kolářík z Pirátů, ještě donedávna náměstek ministra vnitra a někdejší poslanec, se v červnu zapletl do fyzické potyčky dvou žen – manželky a své asistentky, která byla i jeho milenkou. V sebeobraně svoji podřízenou, podle svých slov, udeřil.

Kolářík na svůj post rezignoval s tím, že situaci nezvládl. Bránil se ale, že asistentka jeho i manželku ohrožovala nožem. Zaměstnankyně Ministerstva vnitra se ale ve výpovědi pro Seznam Zprávy proti takovému nařčení ohradila, i když přiznává, že i ona sama na Koláříka a jeho ženu během vzájemné potyčky fyzicky útočila.

Až dosud měl incident řadu bílých míst, svědectví zaměstnankyně Ministerstva vnitra je z další části vyplňuje. Seznam Zprávy nabízí pokus o rekonstrukci případu, v němž hrál hlavní roli tehdejší náměstek ministra vnitra za Piráty.

„Celý tento incident jsem nikdy neměla v úmyslu veřejně prezentovat nebo komentovat vzhledem k jeho citlivé osobní povaze, ale především kvůli domluvě mezi mnou a Lukášem Koláříkem, že se k události kvůli našim nejbližším nebudeme veřejně vyjadřovat. Své slovo však nedodržel,“ vysvětluje hned na začátku žena, proč se nakonec rozhodla komunikovat s novináři.

Její totožnost redakce zná, na její žádost ji ale nezveřejňuje. Svůj popis událostí se rozhodla předat redakci písemně, proto nebylo možné se jí doptat na podrobnosti.

„Není pravda, že jsem byla první, kdo někoho fyzicky napadl. Dále není pravda, že bych kohokoliv napadla ve spánku, a nedošlo ani k žádnému ohrožení, natož napadení kohokoliv nožem,“ uvedla žena. Jak se tedy události odehrály z jejího pohledu:

„Padly facky“

K incidentu došlo 1. června, kdy se po společenské akci na Pražském hradě, konkrétně šlo o vyhlášení hasiče roku, konzumoval alkohol do ranních hodin.

Náměstek ministra Lukáš Kolářík pozval při odchodu na pokoj i svou asistentku, s níž tou dobou bez vědomí manželky udržoval poměr. Manželka odešla spát, do obývacího pokoje se ale vrátila ve chvíli, kdy se Kolářík pokoušel s asistentkou o intimní kontakt.

Situace postupně na pokoji vyústila v ostrou roztržku, během níž měl Kolářík podle asistentky ženám nabídnout sex ve třech, což obě odmítly. „Hádka vygradovala i mezi mnou a ní, přičemž jsem od ní dostala pár facek,“ tvrdí zaměstnankyně Ministerstva vnitra.

Říká, že sama následně pokoj opustila, na místě se ale – k jejímu překvapení – objevil její manžel a trval na konfrontaci s Koláříkovými. Asistentka popsala, jak se jim společně podařilo vniknout do pokoje manželů, kde hádka pokračovala. Podle líčení asistentky zpočátku pouze s Janou Koláříkovou, protože Lukáš Kolářík nejprve „nebyl ke vzbuzení“.

V jednu chvíli podle ní vyšlo najevo, že jejího manžela na místo zavolala sama Koláříková.

„Po této informaci mě popadl vztek a snažila jsem se ji fyzicky napadnout, ale bránil ji můj manžel. V jedné chvíli se mi podařilo manželovi vysmeknout a napadla jsem ji několika ranami, než mě můj manžel stihl odtrhnout a ona se schovala v koupelně,“ popisuje žena. Své chování označuje za impulzivní a neadekvátní.

Situace prý dále gradovala po odchodu manžela.

Kolářík v prohlášení na pirátském fóru tvrdil, že asistentka ohrožovala jeho manželku nožem. Žena ovšem popisuje událost jinak: Kolářík podle ní i tuto část incidentu prospal, protože byl příliš opilý. V jakém stavu byla jeho tehdejší asistentka, není známo. Redakce neměla šanci se jí na to doptat.

Vystřelovací nůž, který našla na nočním stolku, podle svých slov použila pouze na otevření zámku do koupelny, poté jej odložila. „Následovala další hádka, která opět vzbudila i Koláříka, který mě zezadu popadl a začal škrtit, přičemž jsem mu dala ránu do obličeje, po které následovala facka z jeho strany a já upadla na zem,“ popisuje situaci žena.

„Udeřil mě pěstí a já upadla“

Ani v dalším popisu událostí se žena s Koláříkem neshodují. Zatímco on tvrdí, že žena vyvolala další potyčku, ona popisuje, že podroušený Kolářík opět na chvíli usnul.

Stihla si zatelefonovat pro odvoz a ve chvíli, kdy byla na odchodu, se prý Kolářík opět probudil.

„Začal mě zezadu tahat za vlasy a ve chvíli, kdy jsem se otočila, mě dvakrát udeřil pěstí do obličeje a já upadla na zem. Na zemi mě následně několikrát kopl se slovy, že se mnou skončil. Poté jsem z pokoje utekla,“ líčí žena svou verzi příběhu.

Uvedla, že lituje svého chování a Janě Koláříkové se za něj omlouvá. Zpochybňuje ale adekvátnost Koláříkovy reakce, zvláště ve chvíli, kdy už se snažila místo opustit. „Celé vyjádření Lukáše Koláříka je o to více nevěrohodné, jelikož s odstupem několika dní během telefonního hovoru s mým manželem vyšlo najevo, že si podstatnou část večera vůbec nepamatuje,“ dodává žena.

O reakci k incidentu redakce požádala i Lukáše Koláříka. „Nevím, o jaká závažná obvinění se jedná, pro mě je závažné neoprávněné vniknutí do pokoje, napadení mé manželky ze strany asistentky a její následné ohrožování bodnou zbraní,“ napsal v SMS zprávě.

Když ho Seznam Zprávy konfrontovaly konkrétně se závažnými obviněními od jeho bývalé asistentky – údery a kopance –, výpověď následně ještě doplnil.

„Mohu potvrdit, že v rámci sebeobrany došlo pouze k úderu, kterému předcházelo neoprávněné vniknutí do pokoje, ve kterém jsme spali, ozbrojené napadení mojí ženy a napadení mě.“

Kolářík začal s redakcí komunikovat až po týdnu. V minulých dnech ho reportérky žádaly opakovaně o vyjádření, ale nereagoval. Ozval se až poté, co Seznam Zprávy získaly výpověď jeho bývalé asistentky.

Jiná verze příběhu

Nikdo z účastníků potyčky se neobrátil na policii. Incident se odehrál na začátku června, v červenci Lukáš Kolářík rezignoval na místo náměstka. Část členů Pirátské strany nyní volá po tom, aby skončil i v dalších stranických funkcích.

Sám Lukáš Kolářík v pondělí spolustraníkům na neveřejném zasedání sdělil, že se incident neodehrál na akci ministerstva, ale až po ní – v pokoji, kde pobýval se svojí manželkou. Do pokoje podle jeho výkladu měla vniknout asistentka se svým manželem se snahou řešit věci, „které se odehrály pár hodin předtím“.

„Zmiňovaná napadla mou spící ženu a bila ji pěstmi i věcmi, které byly po ruce,“ uvedl politik Pirátů a dodal, že žena silně útočila na břicho a hlavu a jeho žena poté skončila v týdenní pracovní neschopnosti. Dalšímu útoku měl zabránit manžel asistentky a měla následovat emotivní diskuze, po které muž z pokoje odešel.

„V tu chvíli začala útočit znovu a manželka se schovala do koupelny. Do té se zmiňovaná dostala pomocí nože, kterým následně ohrožovala moji manželku, která volala o pomoc,“ popsal spolustraníkům Kolářík, jenž prý v tu chvíli měl za použití „měkkých technik“ zamezit dalšímu útoku na svoji ženu a být při tom v obličeji napaden i on sám.

Asistentka podle jeho tvrzení ani přes výzvy pokoj neopustila a sedla si před koupelnu. „Došlo k dalšímu konfliktu, jenž přerostl v potyčku, kterou jsem již bohužel řešil razantněji,“ uvedl bez bližších podrobností politik pro spolustraníky a dodal, že to s odstupem času hodnotí jako selhání.

Koláříkova žena Jana prý nakonec trestní oznámení na asistentku nepodala, jelikož jde o matku malého dítěte.

Policie se zatím do případu nepustila. „V tuto chvíli nemáme informace o tom, že by se danou věcí kterýkoliv útvar Policie ČR zabýval,“ uvedla Hana Rubášová z policejního prezidia. „Nelze ovšem samozřejmě vyloučit, že se v budoucnu situace může změnit.“

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) Seznam Zprávám řekl, že on jako ministr řešil pouze rezignaci svého politického náměstka a linii zaměstnankyně řeší její vlastní nadřízení. „Ale předpokládám, že na ministerstvu skončí. Momentálně čerpá neplacené volno,“ uvedl ministr.

Rakušan upozornil, že k incidentu došlo až po akci. To, že se jí účastnila i manželka náměstka, je podle něj standardní. „Je běžné, aby na reprezentativní akci ministerstva měl politický náměstek manželku. Byla to společenská akce, nic nestandardního bych na tom neviděl,“ řekl Rakušan a dodal, že případ pro něj skončil Koláříkovou rezignací. „Pokud tam není žádné trestní oznámení či škoda na majetku, tak to pro mě tímto končí.“

Neoblomné mlčení Pirátů

Celý incident je pro Koláříka o to citlivější, že jako politik se prezentoval jako ochránce žen: fotil se například s transparenty za zpřísnění definice znásilnění. Piráti pak prosazují Istanbulskou úmluvu o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí.

Kdo je Lukáš Kolářík „Vždy jsem byl nekonfliktní typ a neshody se snažím řešit s chladnou hlavou a dohodou.“ „Gentlemanství se nesmí z politiky vytratit, stejně jako ze života.“ S takovými hesly kandidoval Lukáš Kolářík před dvěma lety do Poslanecké sněmovny. Kolářík se narodil v roce 1984 a pochází z Jihočeského kraje. Členem České pirátské strany je od roku 2013. Jak uvedl, k Pirátům ho přivedla jeho žena, za což jí je dodnes vděčný. V Poslanecké sněmovně působil v letech 2017 až 2021, klub Pirátů byl tehdy v opozici. Působil v bezpečnostním výboru a ve výboru pro sociální politiku. Věnoval se zejména problematice dluhů a exekucí. Prosazoval třeba návrh zákona řešící dětské dluhy a věnoval se novele exekučního řádu. Ve volbách v roce 2021 byl lídrem kandidátky Pirátů a STAN v Jihočeském kraji. Kvůli kroužkování se do Poslanecké sněmovny nedostal. V prosinci 2021 nastoupil jako politický náměstek ministra vnitra Víta Rakušana (STAN). Na střední škole vystudoval obor elektronické počítačové systémy, působil jako správce sítě, ale i jako servisní technik, věnoval se i poradenství.

Piráti zatím nechtějí celý konflikt svého člena vůbec komentovat. Seznam Zprávy opakovaně kontaktovaly vedení, zda vyzve Koláříka k opuštění stranických funkcí a zda si nemyslí, že jeho kauza poškozuje stranu jindy přísnou k prohřeškům jiných partají. Nikdo však nereagoval.

Co se týče Koláříkovy výpovědi, někteří členové Pirátské strany ji přijali a postavili se na jeho stranu.

Podle jiných by však měl na základě toho, co se stalo, složit i všechny funkce ve straně. „Byť to mohlo být v sebeobraně, tak to, co udělal, bylo přes čáru,“ řekl k tomu pirátský zastupitel z Prahy 8 Martin Štěrba.

„Měl by výrazně zvážit své působení ve stranických orgánech, neboť ten incident tak, jak ho on popisuje, je ze začátku června a z funkce náměstka odstoupil až o měsíc později. A mezitím se nechal ještě zvolit do stranických orgánů v Jihočeském kraji, což mi nepřijde úplně košer,“ podotkl s tím, že Kolářík přišel s vysvětlením pro kolegy až po tlaku řady členů, kteří si stěžovali, že kauza nejmenší vládní stranu poškozuje.