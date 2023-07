Dolejší: Piráti mistrovali ostatní, teď mají sami problém s papalášstvím

Co se podle něj tedy stalo? Do Koláříkova hotelového pokoje měla po akci Ministerstva vnitra vniknout jeho asistentka, kterou bulvární deník Blesk označuje za jeho milenku, ve snaze řešit události, „které se odehrály pár hodin předtím“.

„Vedení Pirátské strany po tom incidentu přijalo usnesení, že je to závažné a může to mít dopad. A také že by rádi do budoucna - jak to Piráti dělají - zavedli pravidlo, kterým by se podobným incidentům nebo problémům zabránilo,“ popisuje Dolejší s tím, že zároveň vyzvali Koláříka, aby zvážil své působení ve stranických funkcích.