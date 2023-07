Partner náměstkyně Komrskové už není její asistent. Po tlaku od vlastní strany

Beneš svoji rezignaci vysvětlil mediálním tlakem. „Abych ji ochránil před dalšími útoky,“ uvedl a dodal, že do výběrového řízení se přihlásil s jedinou motivací, kterou bylo maximálně využít své odborné znalosti a zkušenosti.

Do diskuze se zapojila i místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová, která stejně jako Beneš a Komrsková pochází z Prahy 10. „Janě fandím jako odvážné ženské, která šla do souboje s velmi nepěknými strukturami, ale mít v práci partnera v roli podřízeného z mnoha důvodů nepovažuju za vhodné. Důvěra je křehká. Pojďme se soustředit na to, jak ji neztratit a jak se poučit,“ napsala k tomu Richterová.