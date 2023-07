Kolářík pro Piráty promluvil o potyčce s asistentkou. Tvrdí, že vytáhla nůž

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Lukáš Kolářík, ještě donedávna náměstek ministra vnitra, v pondělí večer spolustraníkům vylíčil svoji verzi příběhu, kvůli němuž začátkem července rezignoval.

Seznam Zprávy měly možnost se s jeho vysvětlením seznámit, citace z něj už uveřejnil i Deník N.

Dosud bylo známo, že někdejší poslanec se v červnu zapletl do fyzické potyčky dvou žen - manželky a asistentky, která měla být podle bulvárního deníku Blesk i jeho milenkou. Tu měl podle listu napadnout.

Kolářík rezignoval s tím, že situaci nezvládl. Nyní ale přišel s tím, že asistentka měla jeho i manželku ohrožovat nožem.

Seznam Zprávy se zmiňovanou ženu už několikrát pokoušely oslovit s prosbou o její vyjádření, na žádosti však doposud nereagovala. Redakce hovořila jen se zdroji z Ministerstva vnitra, které o události mají povědomí.

Konflikt v hotelovém pokoji

Celý příběh je proto opět podávaný jen optikou pirátského politika. Ten v pondělí spolustraníkům sdělil, že se incident neodehrál na akci ministerstva, ale až po ní - v hotelovém pokoji, kde pobýval se svojí manželkou. Do pokoje podle jeho výkladu měla vniknout asistentka se svým manželem se snahou řešit věci, „které se odehrály pár hodin předtím“.

„Zmiňovaná napadla mou spící ženu a bila ji pěstmi i věcmi, které byly po ruce,“ uvedl a dodal, že žena silně útočila na břicho a hlavu a jeho žena poté skončila v týdenní pracovní neschopnosti. Dalšímu útoku měl zabránit manžel asistentky a měla následovat emotivní diskuze, po které muž z pokoje odešel.

„V tu chvíli začala útočit znovu a manželka se schovala do koupelny. Do té se zmiňovaná dostala pomocí nože, kterým následně ohrožovala moji manželku, která volala o pomoc,“ popsal spolustraníkům Kolářík, jenž prý v tu chvíli měl za použití „měkkých technik“ zamezit dalšímu útoku na svoji ženu a být při tom v obličeji napaden i on sám.

Asistentka podle jeho tvrzení ani přes výzvy pokoj neopustila a sedla si před koupelnu. „Došlo k dalšímu konfliktu, jenž přerostl v potyčku, kterou jsem již bohužel řešil razantněji,“ uvedl bez bližších podrobností politik a dodal, že to s odstupem času hodnotí jako selhání.

Koláříkova žena Jana prý nakonec trestní oznámení na asistentku nepodala, jelikož jde o matku malého dítěte. Seznam Zprávy se pokusily kontaktovat i politikovu ženu, ani ona ale od počátku na SMS nereaguje.

Vedení mlčí

Mlčením se nyní obrnilo i předsednictvo strany. Seznam Zprávy se v úterý znovu snažily kontaktovat členy vedení s dotazem, zda vyzvou Koláříka k opuštění stranických funkcí a zda si nemyslí, že jeho kauza poškozuje stranu jindy přísnou k prohřeškům jiných partají. Nikdo však nereagoval.

Co se týče Koláříkovy výpovědi, někteří členové Pirátské strany ji přijali a postavili se na jeho stranu.

Podle jiných by však měl na základě toho, co se stalo, složit i všechny funkce ve straně. „Byť to mohlo být v sebeobraně, tak to, co udělal, bylo přes čáru,“ řekl k tomu pirátský zastupitel z Prahy 8 Martin Štěrba.

„Měl by výrazně zvážit své působení ve stranických orgánech, neboť ten incident tak, jak ho on popisuje, je ze začátku června, a z funkce náměstka odstoupil až o měsíc později. A mezitím se nechal ještě zvolit do stranických orgánů v Jihočeském kraji, což mi nepřijde úplně košer,“ podotkl s tím, že Kolářík přišel s vysvětlením pro kolegy až po tlaku řady členů, kteří si stěžovali, že kauza nejmenší vládní stranu poškozuje.