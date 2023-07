Vedení Pirátů řeší, co s exnáměstkem Koláříkem

Vedení Pirátů řeší, co s exnáměstkem Koláříkem

Pirátský politik celou potyčku, kvůli které odešel z Ministerstva vnitra, komentoval slovy, že bránil manželku. Podle řady zdrojů to však bylo jinak a měl to být on, kdo napadl svoji asistentku.